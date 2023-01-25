Ветеринар рассказал, каких собак нужно одевать зимой

Согласно мнению ветврача Богдана Галкина, в холодный период следует обеспечить дополнительной защитой бесшерстных и коротколапых собак, так как эти породы были выведены человеком искусственно и не адаптированы к холодному климату. Так, ветеринар советует запастись одеждой для ксолоитцкуинтли, американских голых терьеров, китайских хохлатых и других подобных пород собак. Зимой многие четвероногие друзья нуждаются в дополнительной защите от холода.