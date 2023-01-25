Ветеринар рассказал, каких собак нужно одевать зимой

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Согласно мнению ветврача Богдана Галкина, в холодный период следует обеспечить дополнительной защитой бесшерстных и коротколапых собак, так как эти породы были выведены человеком искусственно и не адаптированы к холодному климату. Так, ветеринар советует запастись одеждой для ксолоитцкуинтли, американских голых терьеров, китайских хохлатых и других подобных пород собак. Зимой многие четвероногие друзья нуждаются в дополнительной защите от холода.
Также в беседе с представителями News.ru ветврач отметил, что живот и грудь у коротколапых корги, бассетов или такс расположены низко и быстро переохлаждаются при выгуле по холодной земле. Богдан Галкин также убежден, что в одежде нуждаются собаки декоративных пород после коротких стрижек.
Крупные питомцы, содержащиеся вне дома круглогодично, как правило, успешно адаптируются к постоянно изменяющимся климатическим условиям — в холода у них появляется подшерсток, активизируется обмен веществ и иммунная защита. К таким породам относятся чау чау, сенбернары, ньюфаундленды, лайки и другие.