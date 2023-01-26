Абдулкадыров: поднадзорных преступников в Тагиле больше, чем в 6-7 областях России

Годом ранее Ибрагим Абдулкадыров заявил, что только что освобожденные из тюрем граждане совершают «значительный массив преступлений всех видов». Из всех правонарушений, которые фиксировались на территории Нижнего Тагила, 25% принадлежит бывшим заключенным. Криминогенным и сложным для решения вопросом глава полиции назвал трудоустройство освободившихся из мест лишения свободы граждан. С его слов, этим людям не хватает уровня образования и социальной адаптации для того, чтобы устроиться на квалифицированное рабочее место.