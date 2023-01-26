Абдулкадыров: поднадзорных преступников в Тагиле больше, чем в 6-7 областях России

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В настоящее время под надзором находятся более 600 человек. Такое количество поднадзорных, как в Нижнем Тагиле, не набирается даже в 6-7 областях России. В целях предупреждения совершения преступлений ранее судимыми гражданами на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, что привело к снижению инцидентов. Сейчас будет очередное мероприятие в Дзержинском районе на 2 дня, с привлечением всех сотрудников. Будем проводить там серьезные мероприятия для стабилизации обстановки в целом, — сообщил начальник нижнетагильской полиции.
Годом ранее Ибрагим Абдулкадыров заявил, что только что освобожденные из тюрем граждане совершают «значительный массив преступлений всех видов». Из всех правонарушений, которые фиксировались на территории Нижнего Тагила, 25% принадлежит бывшим заключенным. Криминогенным и сложным для решения вопросом глава полиции назвал трудоустройство освободившихся из мест лишения свободы граждан. С его слов, этим людям не хватает уровня образования и социальной адаптации для того, чтобы устроиться на квалифицированное рабочее место.