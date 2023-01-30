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Published Сегодня, 14:35

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Итоги недели: штраф спортшколе за покрышки и нарушения «Уралхимпласта» в Тагиле

30 января 2023, 14:35
Фото: TagilCity.ru
Спортшкола «Аист» в Нижнем Тагиле получила штраф 54 тысячи рублей за автомобильные покрышки, УГМС отчиталась о работе передвижной лаборатории за 2022 год, а «Уралхимпласт» продолжает вносить негативный вклад в экологию города. Главные экологические события с 23 по 30 января.

Ни газоанализатор TagilCity.ru, ни станции УГМС не ловили на прошедшей неделе превышений загрязняющих веществ в воздухе. Наша редакция проводит замеры ежедневно возле вокзала. Посты государственного мониторинга расположены в четырех точках Нижнего Тагила — Вагонка, Сухоложский поселок, Красный Камень и Тагилстрой.

За прошлый год мобильная станция «Уральского УГМС» сделала 50 отборов проб воздуха в двух точках Северного поселка в Нижнем Тагиле. Из них только в трех были найдены превышения вредных веществ: озона — до 1,1 разовой ПДК и железа — до 1,2 среднесуточной ПДК (в двух пробах). Годом ранее за девять месяцев работы передвижная лаборатория ловила превышение выбросов 33 раза. Это были взвешенные вещества, фенол, бензапирен, железо и медь.

В 11 раз упало число пойманных мобильной станцией УГМС превышений выбросов в Тагиле
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Спортшкола «Аист» получила штраф 54 тысячи рублей за автомобильные покрышки, которые используют дрифтеры для соревнований. Проверка природоохранной прокуратуры выявила места несанкционированного сброса шин на общей площади 15 квадратных метров. В суде представитель спортшколы вину не признал, сославшись на то, что участок возле горы Долгой взят в аренду индивидуальным предпринимателем Владимиром Ольховиковым. Он как раз и является организатором соревнований по дрифту, и покрышки принадлежат ему. Владимир Ольховиков в свою очередь признал вину, но сообщил, что шины оказались на земле, а не на асфальте, неумышленно.

Штраф 54 тысячи рублей получили дрифтеры и спортшкола «Аист» в Тагиле за шины в лесу
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На «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле вновь найдены нарушения экологического законодательства. Две проверки Росприроднадзора в декабре 2022 года показали, что предприятие почти 10 лет не ведет инвентаризацию полигона твердых токсичных промышленных отходов и прудка-накопителя. Кроме того, при расчете выбросов в воздух от древесины «Уралхимпластом» используется неутвержденная методика от 1992 года.

«Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле вновь нарушает экологическое законодательство
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«Водоканал-НТ» получил предостережение от Роспотребнадзора за некачественную холодную воду в доме на улице Булата Окуджавы. Проверка проводилась после жалобы жителей. По их словам, в воде видны примеси желтого цвета, а после кипячения в ней образуются коричневые хлопья. Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует норме по показателю «мутность».

Роспотребнадзор вынес предупреждение «Водоканал-НТ» за некачественную холодную воду
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Гранитный карьер в поселке Северка под Екатеринбургом бесконтрольно выбрасывал в воздух вредные вещества. Всего предприятие «Северский гранитный карьер» нарушило природоохранное законодательство в ходе эксплуатации 31 стационарного источника выбросов. После обращения прокурора в суд в местах добычи строительного камня появилась санитарно-защитная зона, была проведена инвентаризациях стационарных выбросов и разработана программа действий при НМУ, а на местах перегрузки горных масс появилась пылеулавливающая система.

Суд наказал гранитный карьер под Екатеринбургом за выбросы
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#Анна Григорьева#Выбросы#Воздух#Штраф#Проверка#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область
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