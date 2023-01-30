Итоги недели: штраф спортшколе за покрышки и нарушения «Уралхимпласта» в Тагиле

Спортшкола «Аист» получила штраф 54 тысячи рублей за автомобильные покрышки, которые используют дрифтеры для соревнований. Проверка природоохранной прокуратуры выявила места несанкционированного сброса шин на общей площади 15 квадратных метров. В суде представитель спортшколы вину не признал, сославшись на то, что участок возле горы Долгой взят в аренду индивидуальным предпринимателем Владимиром Ольховиковым. Он как раз и является организатором соревнований по дрифту, и покрышки принадлежат ему. Владимир Ольховиков в свою очередь признал вину, но сообщил, что шины оказались на земле, а не на асфальте, неумышленно.