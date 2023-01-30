Итоги недели: штраф спортшколе за покрышки и нарушения «Уралхимпласта» в Тагиле

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Ни газоанализатор TagilCity.ru, ни станции УГМС не ловили на прошедшей неделе превышений загрязняющих веществ в воздухе. Наша редакция проводит замеры ежедневно возле вокзала. Посты государственного мониторинга расположены в четырех точках Нижнего Тагила — Вагонка, Сухоложский поселок, Красный Камень и Тагилстрой.
За прошлый год мобильная станция «Уральского УГМС» сделала 50 отборов проб воздуха в двух точках Северного поселка в Нижнем Тагиле. Из них только в трех были найдены превышения вредных веществ: озона — до 1,1 разовой ПДК и железа — до 1,2 среднесуточной ПДК (в двух пробах). Годом ранее за девять месяцев работы передвижная лаборатория ловила превышение выбросов 33 раза. Это были взвешенные вещества, фенол, бензапирен, железо и медь.
Спортшкола «Аист» получила штраф 54 тысячи рублей за автомобильные покрышки, которые используют дрифтеры для соревнований. Проверка природоохранной прокуратуры выявила места несанкционированного сброса шин на общей площади 15 квадратных метров. В суде представитель спортшколы вину не признал, сославшись на то, что участок возле горы Долгой взят в аренду индивидуальным предпринимателем Владимиром Ольховиковым. Он как раз и является организатором соревнований по дрифту, и покрышки принадлежат ему. Владимир Ольховиков в свою очередь признал вину, но сообщил, что шины оказались на земле, а не на асфальте, неумышленно.
На «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле вновь найдены нарушения экологического законодательства. Две проверки Росприроднадзора в декабре 2022 года показали, что предприятие почти 10 лет не ведет инвентаризацию полигона твердых токсичных промышленных отходов и прудка-накопителя. Кроме того, при расчете выбросов в воздух от древесины «Уралхимпластом» используется неутвержденная методика от 1992 года.
«Водоканал-НТ» получил предостережение от Роспотребнадзора за некачественную холодную воду в доме на улице Булата Окуджавы. Проверка проводилась после жалобы жителей. По их словам, в воде видны примеси желтого цвета, а после кипячения в ней образуются коричневые хлопья. Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует норме по показателю «мутность».
Гранитный карьер в поселке Северка под Екатеринбургом бесконтрольно выбрасывал в воздух вредные вещества. Всего предприятие «Северский гранитный карьер» нарушило природоохранное законодательство в ходе эксплуатации 31 стационарного источника выбросов. После обращения прокурора в суд в местах добычи строительного камня появилась санитарно-защитная зона, была проведена инвентаризациях стационарных выбросов и разработана программа действий при НМУ, а на местах перегрузки горных масс появилась пылеулавливающая система.