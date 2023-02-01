"КМ Анкудиновский Парк" в Нижнем Новгороде пополнился новым корпусом детского сада

Как сообщает NewsNN., с каждым годом жилой комплекс “КМ Анкудиновский Парк” расширяется на 40 - 50 тысяч квадратных метров жилья. Приобретают в нем квартиры в основном молодые семьи. Они обращают внимание на то, чтобы квартира располагалась в микрорайоне с современной социальной инфраструктурой, для них важно, чтобы поблизости были детские садики, школы, поликлиники.