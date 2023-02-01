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"КМ Анкудиновский Парк" в Нижнем Новгороде пополнился новым корпусом детского сада

1 февраля 2023, 10:19
Фото: km-ankudinovka.ru
В Нижнем Новгороде 31 января в жилом комплексе “КМ Анкудиновский Парк” официально был открыт новый корпус детского сада, который сможет вместить 280 малышей. Также в ЖК начнет работать кабинет врача общей практики, где смогут консультировать не только взрослых, но и детей.

Как сообщает NewsNN., с каждым годом жилой комплекс “КМ Анкудиновский Парк” расширяется на 40 - 50 тысяч квадратных метров жилья. Приобретают в нем квартиры в основном молодые семьи. Они обращают внимание на то, чтобы квартира располагалась в микрорайоне с современной социальной инфраструктурой, для них важно, чтобы поблизости были детские садики, школы, поликлиники.

По данным гендиректора застройщика жилого комплекса Павла Фролова, на территории ЖК к моменту окончания проекта будет две школы на 675 мест и три детсада. В двух предусмотрено 280 мест для малышей. И еще в одном - 150.

Тот детсад, что сдан сегодня, - второй социально значимый объект для маленьких жителей комплекса. Такой проект удалось осуществить благодаря программе «Стимул». Она предусматривает, что правительство выделяет субсидии на создание  инфраструктуры социального и коммунального характера на территориях, где появляются новые жилые районы.

Возведение трехэтажного нового корпуса было предусмотрено рядом с уже работающим детсадом. На прилегающей к нему территории на групповых площадках установлены веранды, качели, домики и иные конструкции, на которых малышам будет удобно и безопасно играть.

Новый корпус примет 12 групп. Помимо этого, там будут залы для музыкальных и спортивных занятий, бассейн, кабинеты развивающих игр, в которых можно проводить занятия по созданию мультфильмов и освоению робототехники.

Сейчас наступает очередь строительства третьего детсада в этом ЖК. Участок земли, на котором он разместится, уже оформлен в собственность Кстовского муниципального округа. Летом застройщик займется проектированием объекта.

Как рассказал глава Кстовского муниципального округа Иван Уланов, на сегодняшний день число жителей комплекса составляет ориентировочно 15 тысяч человек. В новом медицинском кабинете они получат консультацию терапевта, а скоро - и врача общей практики, будет доступен ряд медицинских услуг.



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