"КМ Анкудиновский Парк" в Нижнем Новгороде пополнился новым корпусом детского сада

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Как сообщает NewsNN., с каждым годом жилой комплекс “КМ Анкудиновский Парк” расширяется на 40 - 50 тысяч квадратных метров жилья. Приобретают в нем квартиры в основном молодые семьи. Они обращают внимание на то, чтобы квартира располагалась в микрорайоне с современной социальной инфраструктурой, для них важно, чтобы поблизости были детские садики, школы, поликлиники.
По данным гендиректора застройщика жилого комплекса Павла Фролова, на территории ЖК к моменту окончания проекта будет две школы на 675 мест и три детсада. В двух предусмотрено 280 мест для малышей. И еще в одном - 150.
Тот детсад, что сдан сегодня, - второй социально значимый объект для маленьких жителей комплекса. Такой проект удалось осуществить благодаря программе «Стимул». Она предусматривает, что правительство выделяет субсидии на создание инфраструктуры социального и коммунального характера на территориях, где появляются новые жилые районы.
Возведение трехэтажного нового корпуса было предусмотрено рядом с уже работающим детсадом. На прилегающей к нему территории на групповых площадках установлены веранды, качели, домики и иные конструкции, на которых малышам будет удобно и безопасно играть.
Новый корпус примет 12 групп. Помимо этого, там будут залы для музыкальных и спортивных занятий, бассейн, кабинеты развивающих игр, в которых можно проводить занятия по созданию мультфильмов и освоению робототехники.
Сейчас наступает очередь строительства третьего детсада в этом ЖК. Участок земли, на котором он разместится, уже оформлен в собственность Кстовского муниципального округа. Летом застройщик займется проектированием объекта.
Как рассказал глава Кстовского муниципального округа Иван Уланов, на сегодняшний день число жителей комплекса составляет ориентировочно 15 тысяч человек. В новом медицинском кабинете они получат консультацию терапевта, а скоро - и врача общей практики, будет доступен ряд медицинских услуг.