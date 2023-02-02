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Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Военный ветеран из Новоуральска скончался на СВО. Перед смертью он сделал селфи

2 февраля 2023, 16:36
Фото: 1MI

Ветеран боевых действий из Новоуральска скончался на СВО

Савин Алексей Владимирович — ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Он героически погиб при выполнении долга на территории спецоперации ВС РФ на южных рубежах. Перед тем, как идти в свой последний бой, уроженец Новоуральска сделал селфи.
Последнее селфи Алексея Савина
Фото: Вячеслав Тюменцев "ВКонтакте"

Ныне погибший свердловчанин пошел на защиту Родины тогда, когда назрела необходимость, рассказал глава Новоуральского ГО Вячеслав Тюменцев. Смерть настигла мужчину в 42 года.

Об Алексее вспоминают как о заботливом брате и семьянине, любящем супруге и отличном товарище. Проводить военнослужащего в последний путь соберутся друзья и близкие погибшего 3 февраля в 11:00 по уральскому времени в местном похоронном доме.

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Ранее в Новоуральске попрощались с военнослужащим Олегом Лариным, который скончался на территории СВО из-за осколочного ранения.

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