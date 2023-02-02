Военный ветеран из Новоуральска скончался на СВО. Перед смертью он сделал селфи

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Ныне погибший свердловчанин пошел на защиту Родины тогда, когда назрела необходимость, рассказал глава Новоуральского ГО Вячеслав Тюменцев. Смерть настигла мужчину в 42 года.
Об Алексее вспоминают как о заботливом брате и семьянине, любящем супруге и отличном товарище. Проводить военнослужащего в последний путь соберутся друзья и близкие погибшего 3 февраля в 11:00 по уральскому времени в местном похоронном доме.
Ранее в Новоуральске попрощались с военнослужащим Олегом Лариным, который скончался на территории СВО из-за осколочного ранения.