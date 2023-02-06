TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

С погибшим на СВО в конце января попрощаются в Верхнем Тагиле

6 февраля 2023, 07:57
Фото: 1MI

Погибший на СВО военный из Свердловской области посмертно представлен к награде

В Верхнем Тагиле 7 февраля состоится прошание с погибшим на спецоперации Яном Алиевым. Молодой человек скончался 25 января 2023 года.

За исполнение воинского долга Ян представлен к награде, сообщил глава Кировградского ГО Александр Оськин. Прощание назначено на 12:00 в Городском дворце культуры Верхнего Тагила.

Ян Алиев
Фото: Александр Оськин

Из Кировграда планируется отправить автобус. Отправной точкой станет стоянка ЦДТ. Время убытия — 11:00. Александр Оськин выразил соболезнования родным и близким.

Напомним, ранее стало известно о гибели Алексея Савина, уроженца Новоуральска. Он героически погиб в ходе выполнения воинского долга. Прежде чем отправиться в последний бой, Алексей сделал селфи. Ему было 42 года.

«Это настоящая потеря»: в Тагиле попрощаются с погибшим на СВО отцом двоих детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Краснотурьинска погиб на спецоперации«Вернули прямо в День рождения»: строитель из Свердловской области погиб на СВО«Не верится, что нет Артема»: старший стрелок из Свердловской области погиб на СВО
#Ирина Кирилова#Спецоперация#Погибшие#Похороны#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Екатеринбург#Верхний Тагил#Кировград
Подпишитесь
Итоги недели: смог над Нижним Тагилом и нарушения ЕВРАЗ НТМК
Сегодня, 06:50
Жительница Тагила сравнила платежки за свет в январе и декабре и ужаснулась разнице
4 февраля 09:28
С фермой и прудом: на Урале продают коттедж за 200 миллионов
Сегодня, 07:10
Владимир Зеленский ввел санкции против заводов в Свердловской области
Сегодня, 05:46
Тагильчане выберут объекты на благоустройство в 2024 году
Вчера, 09:09
О войне, о любви и о Боге: долгожитель из Нижнего Тагила отметил 94-летие
2 февраля 06:17