С погибшим на СВО в конце января попрощаются в Верхнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
За исполнение воинского долга Ян представлен к награде, сообщил глава Кировградского ГО Александр Оськин. Прощание назначено на 12:00 в Городском дворце культуры Верхнего Тагила.
Из Кировграда планируется отправить автобус. Отправной точкой станет стоянка ЦДТ. Время убытия — 11:00. Александр Оськин выразил соболезнования родным и близким.
Напомним, ранее стало известно о гибели Алексея Савина, уроженца Новоуральска. Он героически погиб в ходе выполнения воинского долга. Прежде чем отправиться в последний бой, Алексей сделал селфи. Ему было 42 года.