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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Сергей Чунаев и Сергей Бурунов презентовали совместный аудиопроект "Время легенд"

6 февраля 2023, 13:54
Фото: Руслан Ахмеров
6 февраля в Москве прошла презентация аудиоверсии книги «Время легенд». Творческий проект представили автор произведения Сергей Чунаев и актер Сергей Бурунов, который озвучил главного героя. Ранее книга появилась на книжных прилавках.

На интернет-сервисе «ЛитРес» аудиоверсия произведения «Время легенд» появится в доступе уже 7 февраля, пишут newsnn.ru.

Книга не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Как рассказал продюсер и генеральный директор Flip Animation Studio Сергей Чунаев, произведение познакомит подрастающее поколение с удивительным миром народного фольклора. Взрослым книга напомнит о тех временах, когда они сами были детьми. Содержание произведения несет в себе главные для всех поколений ценности: любовь, дружбу, преданность. Книга напоминает и о таких жизненно важных качествах человека, как способность прощать и не поддаваться унынию в борьбе с трудностями.

От того, насколько артистично актеры озвучивают своих персонажей, зависит интерес к аудиоверсии книги. В произведении «Время легенд» голосом главного героя, вечного странника лидэвика Понти, говорит Сергей Бурунов. Актер отметил, как важно вернуться к традиции доброй сказки, которую дети слушали по радио в советский период.

«Мне очень приятно, что меня пригласили озвучивать такую важную и нужную книгу «Время легенд». И пусть мир не стоит на месте, нравственные ценности должны передаваться в сказках из поколения в поколение», - поделился Сергей Бурунов.

Для него важно, чтобы прослушавшие произведение дети понимали важность доброго отношения к природе и бережно относились к Земле – своему большому дому.

Автор музыки к аудиоверсии «Время легенд» - Райан Оттер. Композитор создавал музыкальное сопровождение для многих проектов отечественного кинематографа. Наиболее известны из них музыкальные темы к сериалам «Шерлок в России», «Метод», «Азазель», «Топи», «Троцкий» и другие.

Аудиокнига «Время легенд» - часть новой большой вселенной с таким же названием. Кроме книги, в нее входят другие семейные проекты. В частности, это анимационный сериал «Время легенд», большая книжная серия киносказок с их аудиоверсиями и обучающая мобильная RPG-игра с элементами развлечений.

Сейчас идет работа над мультипликационным сериалом по мотивам произведения «Время легенд». Он выйдет в широкий прокат уже в этом году.

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