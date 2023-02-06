Сергей Чунаев и Сергей Бурунов презентовали совместный аудиопроект "Время легенд"

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
На интернет-сервисе «ЛитРес» аудиоверсия произведения «Время легенд» появится в доступе уже 7 февраля, пишут newsnn.ru.
Книга не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Как рассказал продюсер и генеральный директор Flip Animation Studio Сергей Чунаев, произведение познакомит подрастающее поколение с удивительным миром народного фольклора. Взрослым книга напомнит о тех временах, когда они сами были детьми. Содержание произведения несет в себе главные для всех поколений ценности: любовь, дружбу, преданность. Книга напоминает и о таких жизненно важных качествах человека, как способность прощать и не поддаваться унынию в борьбе с трудностями.
От того, насколько артистично актеры озвучивают своих персонажей, зависит интерес к аудиоверсии книги. В произведении «Время легенд» голосом главного героя, вечного странника лидэвика Понти, говорит Сергей Бурунов. Актер отметил, как важно вернуться к традиции доброй сказки, которую дети слушали по радио в советский период.
«Мне очень приятно, что меня пригласили озвучивать такую важную и нужную книгу «Время легенд». И пусть мир не стоит на месте, нравственные ценности должны передаваться в сказках из поколения в поколение», - поделился Сергей Бурунов.
Для него важно, чтобы прослушавшие произведение дети понимали важность доброго отношения к природе и бережно относились к Земле – своему большому дому.
Автор музыки к аудиоверсии «Время легенд» - Райан Оттер. Композитор создавал музыкальное сопровождение для многих проектов отечественного кинематографа. Наиболее известны из них музыкальные темы к сериалам «Шерлок в России», «Метод», «Азазель», «Топи», «Троцкий» и другие.
Аудиокнига «Время легенд» - часть новой большой вселенной с таким же названием. Кроме книги, в нее входят другие семейные проекты. В частности, это анимационный сериал «Время легенд», большая книжная серия киносказок с их аудиоверсиями и обучающая мобильная RPG-игра с элементами развлечений.
Сейчас идет работа над мультипликационным сериалом по мотивам произведения «Время легенд». Он выйдет в широкий прокат уже в этом году.