Сергей Чунаев и Сергей Бурунов презентовали совместный аудиопроект "Время легенд"

Книга не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Как рассказал продюсер и генеральный директор Flip Animation Studio Сергей Чунаев, произведение познакомит подрастающее поколение с удивительным миром народного фольклора. Взрослым книга напомнит о тех временах, когда они сами были детьми. Содержание произведения несет в себе главные для всех поколений ценности: любовь, дружбу, преданность. Книга напоминает и о таких жизненно важных качествах человека, как способность прощать и не поддаваться унынию в борьбе с трудностями.