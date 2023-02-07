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Организаторы форума «Дальний Восток – зима открытий» утвердили программу мероприятий

7 февраля 2023, 10:49
Фото: pxhere.com
Стала известна основная программа делового форума «Дальний Восток – зима открытий», который пройдет на Камчатке 21–22 февраля. Мероприятие имеет статус официальной зимней площадки российского туристического форума «Путешествуй!» и организовано в рамках фестиваля «Берингия-2023».

 

Место проведения форума – Камчатский выставочно-туристический центр в Петропавловске-Камчатском, пишет vostokmedia.com

Основная программа мероприятия состоит из семи деловых сессий, восьми дискуссий, сессии-презентации и выездной секции. Несколько интересных встреч намечены на нулевой день форума, 20 февраля. Например, пройдет специальная встреча, посвященная участникам туристического рынка Камчатки.

Важнейшей темой обсуждения станет становление Дальнего Востока и Арктики как регионов с популярными туристическими направлениями. В работе заседания планируют участвовать представители власти различных уровней, крупные специалисты из туриндустрии и предприниматели.

Как заявил министр туризма Камчатского края Владимир Русанов, развитие ДФО и Арктической зоны – это стратегическая задача для России, и туризм здесь очень важен.

21 февраля участники поговорят о создании круизного туризма, лечебно-оздоровительных курортов, организации научно-познавательных туристических направлений. Также поднимут вопросы поддержки малой авиации, строительства отелей в лесном фонде.

22 февраля обсудят развитие туристической инфраструктуры, промышленного и экологического туризма, а также рассмотрят идеи относительно новых направлений в отрасли. Некоторые спикеры расскажут о классификации гостиниц, аттестации инструкторов-проводников и не только.

Форум организован правительством Камчатского края при поддержке Минвостокразвития, Минэкономразвития России, Фонда Росконгресс, Агентства стратегических инициатив, Торгово-промышленной палаты Камчатского края.

Медиахолдинг 1MI стал одним из информационных партнеров форума.

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