Организаторы форума «Дальний Восток – зима открытий» утвердили программу мероприятий

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
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Updated Сегодня, 10:49
Место проведения форума – Камчатский выставочно-туристический центр в Петропавловске-Камчатском, пишет vostokmedia.com
Основная программа мероприятия состоит из семи деловых сессий, восьми дискуссий, сессии-презентации и выездной секции. Несколько интересных встреч намечены на нулевой день форума, 20 февраля. Например, пройдет специальная встреча, посвященная участникам туристического рынка Камчатки.
Важнейшей темой обсуждения станет становление Дальнего Востока и Арктики как регионов с популярными туристическими направлениями. В работе заседания планируют участвовать представители власти различных уровней, крупные специалисты из туриндустрии и предприниматели.
Как заявил министр туризма Камчатского края Владимир Русанов, развитие ДФО и Арктической зоны – это стратегическая задача для России, и туризм здесь очень важен.
21 февраля участники поговорят о создании круизного туризма, лечебно-оздоровительных курортов, организации научно-познавательных туристических направлений. Также поднимут вопросы поддержки малой авиации, строительства отелей в лесном фонде.
22 февраля обсудят развитие туристической инфраструктуры, промышленного и экологического туризма, а также рассмотрят идеи относительно новых направлений в отрасли. Некоторые спикеры расскажут о классификации гостиниц, аттестации инструкторов-проводников и не только.
Форум организован правительством Камчатского края при поддержке Минвостокразвития, Минэкономразвития России, Фонда Росконгресс, Агентства стратегических инициатив, Торгово-промышленной палаты Камчатского края.
Медиахолдинг 1MI стал одним из информационных партнеров форума.