Организаторы форума «Дальний Восток – зима открытий» утвердили программу мероприятий

22 февраля обсудят развитие туристической инфраструктуры, промышленного и экологического туризма, а также рассмотрят идеи относительно новых направлений в отрасли. Некоторые спикеры расскажут о классификации гостиниц, аттестации инструкторов-проводников и не только.