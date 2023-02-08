TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:11

Published Сегодня, 21:11

Modified Сегодня, 21:12

Updated Сегодня, 21:12

Алдонин выразил мнение, что ЦСКА нужен еще один нападающий

Сегодня, 21:11
Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что армейскому клубу стоит задуматься о покупке форварда перед возобновлением сезона РПЛ.

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «РБ-Спорт», бывший игрок красно-синих считает, что после ухода Адольфо Гайча столичной команде не помешал бы еще один нападающий «высокого класса». При этом он не уверен, что возможный трансфер форварда Исмаэля Диаса, выступающего в «Университаде», усилит атакующую линию ЦСКА.

 

Ранее стало известно, что армейцы сделали предложение по перехода панамского футболиста.

Подпишитесь
Хроники туманного города. Как жители Тагила пережили шесть дней смога с выбросами
Сегодня, 12:04
Возвращать собак после отлова в общественные места запретили в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:59
Новый крытый каток появится на Вые в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:39
С фермой и прудом: на Урале продают коттедж за 200 миллионов
Вчера, 07:10
Сотруднику УВЗ в Нижнем Тагиле вынесен приговор за реабилитацию нацизма
Сегодня, 10:27
Итоги недели: смог над Нижним Тагилом и нарушения ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 06:50