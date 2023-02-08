Алдонин выразил мнение, что ЦСКА нужен еще один нападающий

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «РБ-Спорт», бывший игрок красно-синих считает, что после ухода Адольфо Гайча столичной команде не помешал бы еще один нападающий «высокого класса». При этом он не уверен, что возможный трансфер форварда Исмаэля Диаса, выступающего в «Университаде», усилит атакующую линию ЦСКА.