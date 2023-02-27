Вице-президент Сбера Белевцев назвал беспилотники приоритетным направлением будущего

Старший вице-президент финансового конгломерата также ответил на вопрос о сертификатах, защищающих конфиденциальность при передаче информации, заявив, что с осени прошлого года основной сайт Сбера было решено перевести на национальный SSL-сертификат. Однако даже сейчас банк работает над тем, чтобы обеспечивать взаимодействие с любыми типами сертификатов, включая национальный центр и международные сертификаты.