Вице-президент Сбера Белевцев назвал беспилотники приоритетным направлением будущего

Posted Вчера, 20:09
Published Вчера, 20:09
Modified Вчера, 20:09
Updated Вчера, 20:09
Как сообщает gorod55.ru, в своем интервью он раскрыл важность работы суперкомпьютера «Кристофари», который по праву можно считать одним из наиболее значимых в экосистеме Сбера имен.
Согласно заявлению Белевцева, на данные момент масштабные, многогранные модели не удастся развивать без суперкомпьютера. А без их развития и обучения начнется серьезный процесс отставания от тех технологических процессов, которые сейчас изучает и совершенствует весь мир.
Он отметил, что Сбер практически во всех сферах работы начал максимально часто использовать алгоритм искусственного интеллекта разного типа.
Белевцев называет искусственный интеллект огромным источником стимуляции бизнес-процессов, и заявляет, что в целях принятия максимально непредвзятых и объективных решений данные технологии Сбер применяет для анализа рисков, контроля за логистическими процессами, установления отношений с клиентами, таргетирования предложений и прочих.
По его оценке, сейчас в экосистеме Сбера функционируют три основных личности голосовых ассистентов. Например, Берта-5 считается самой эффективной в мире моделью по распознаванию естественного русского языка. Белевцев уточнил, что пока человек воспринимает речь немного лучше, но разницы уже практически не наблюдается.
Старший вице-президент финансового конгломерата также ответил на вопрос о сертификатах, защищающих конфиденциальность при передаче информации, заявив, что с осени прошлого года основной сайт Сбера было решено перевести на национальный SSL-сертификат. Однако даже сейчас банк работает над тем, чтобы обеспечивать взаимодействие с любыми типами сертификатов, включая национальный центр и международные сертификаты.
По словам Белевцева, Сбер всегда работает над тем, чтобы клиенты банка могли использовать все его сервисы безопасно. В настоящее время такую стратегию удается поддерживать на 100%.
Он также рассказал о значимости беспилотных технологий в современном мире и работе, которую Сбер ведет в данном направлении.
Так, за 2022 год машины Сбера в беспилотном режиме преодолели расстояние в 3,5 миллиона километров. Это значительное достижение для компании, так как годом ранее данный показатель не превышал миллиона. Помимо легковых автомобилей ведется работа по беспилотному управлению грузовиков, так как это имеет значительные перспективы.