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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Стало известно, что пассажиры могут провозить в ручной клади на борту самолета

Ручная кладь в самолете: что можно и что нельзя брать с собой на борт

21 июня 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно, что пассажиры могут провозить в ручной клади на борту самолета

Авиакомпании разрешают брать пассажирам в салон немного личных вещей, которые называются «ручной кладью». Однако набор предметов, которые допускается оставить при себе, ограничен. Чтобы не попасть в неприятную для себя ситуацию, лучше ознакомиться с правилами заранее.

Где получить информацию о провозе ручной клади

По общим правилам, вес ручной клади не должен превышать 10 кг, однако требования могут различаться в зависимости от выбранного перевозчика. Например, лоукостер «Победа» не ограничивает вес, но ограничивает размер: габариты сумки должны быть не больше 36*30*27 см.

О том, что можно, а что нельзя проносить в самолет, вам подскажут при регистрации, однако лучше заранее ознакомится с установленными правилами. Основная информация о весе ручной клади размещена на билетах. Более детальные требования стоит почитать на официальном сайте компании.

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Что пассажиру разрешат пронести на борт

Обычно пассажиры берут с собой в салон дамские сумочки и барсетки с документами. Семьи с детьми могут пронести сумку со всем необходимым для ребенка — подгузниками, смесью, бутылочками и сосками.

Провоз лекарственных средств и косметики обычно не приветствуется — их могут попросить убрать в багаж. Однако человеку с хроническим заболеваниям разрешат взять с собой необходимые лекарства: например, ингалятор для астматика, ампулы с инсулином и шприцы для диабетика и т. д. Но необходимо заранее приготовить медицинскую справку, которая подтвердит наличие заболевания.

С музыкальными инструментами все сложнее: артисту могут позволить взять на борт флейту или скрипку в чехле, однако с виолончелями или контрабасами могут возникнуть проблемы. Исключение может быть сделано только для ценных инструментов, подтвердить это можно с помощью заранее полученного экспертного заключения.

Проносить еду и алкоголь на борт можно, однако есть ряд правил. Продукты питания должны быть твердыми или желеобразными. Взять суп в контейнере вряд ли удастся. Алкоголь должен быть приобретено в магазинах duty-free. Упаковка при этом должна быть целой. Нужно учитывать, что употребление алкоголя на борту строго запрещено. Пассажира, который нарушит это правило, могут внести в черный список компании — особенно если он вдруг начнет неадекватно себя вести.

Ноутбуки, фото и видеокамеры, телефоны (кроме модели Samsung Galaxy Note 7 из-за потенциальной взрывоопасности) и планшеты разрешены на борту самолета. Сумки с гаджетами можно взять дополнительно к рюкзаку на борт самолета. В них можно положить зарядные устройства.

Жидкости (например, духи) можно провозить в прозрачных флаконах объемом не более 100 мл. Общий объем жидкостей, включая воду, 1 литр.

Придется ли выкладывать острые предметы?

Нет, если они соответствуют определенным требованиям. По данным портала Toueister, пассажиры могут провозить с собой:

  • ножи и ножницы с длиной режущей части не более 6 см. У ножа должен быть скруглен конец;
  • деревянные вязальные спицы и швейные иглы;
  • столовые приборы из пластика;
  • одноразовые станки и электробритвы.

Однако следует учитывать, что компании имеют право самостоятельно вводить запреты на провоз колюще-режущих предметов, поэтому не забывайте уточнять информацию на официальном сайте.

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