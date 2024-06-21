Ручная кладь в самолете: что можно и что нельзя брать с собой на борт

Проносить еду и алкоголь на борт можно, однако есть ряд правил. Продукты питания должны быть твердыми или желеобразными. Взять суп в контейнере вряд ли удастся. Алкоголь должен быть приобретено в магазинах duty-free. Упаковка при этом должна быть целой. Нужно учитывать, что употребление алкоголя на борту строго запрещено. Пассажира, который нарушит это правило, могут внести в черный список компании — особенно если он вдруг начнет неадекватно себя вести.