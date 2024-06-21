Ручная кладь в самолете: что можно и что нельзя брать с собой на борт

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
По общим правилам, вес ручной клади не должен превышать 10 кг, однако требования могут различаться в зависимости от выбранного перевозчика. Например, лоукостер «Победа» не ограничивает вес, но ограничивает размер: габариты сумки должны быть не больше 36*30*27 см.
О том, что можно, а что нельзя проносить в самолет, вам подскажут при регистрации, однако лучше заранее ознакомится с установленными правилами. Основная информация о весе ручной клади размещена на билетах. Более детальные требования стоит почитать на официальном сайте компании.
Обычно пассажиры берут с собой в салон дамские сумочки и барсетки с документами. Семьи с детьми могут пронести сумку со всем необходимым для ребенка — подгузниками, смесью, бутылочками и сосками.
Провоз лекарственных средств и косметики обычно не приветствуется — их могут попросить убрать в багаж. Однако человеку с хроническим заболеваниям разрешат взять с собой необходимые лекарства: например, ингалятор для астматика, ампулы с инсулином и шприцы для диабетика и т. д. Но необходимо заранее приготовить медицинскую справку, которая подтвердит наличие заболевания.
С музыкальными инструментами все сложнее: артисту могут позволить взять на борт флейту или скрипку в чехле, однако с виолончелями или контрабасами могут возникнуть проблемы. Исключение может быть сделано только для ценных инструментов, подтвердить это можно с помощью заранее полученного экспертного заключения.
Проносить еду и алкоголь на борт можно, однако есть ряд правил. Продукты питания должны быть твердыми или желеобразными. Взять суп в контейнере вряд ли удастся. Алкоголь должен быть приобретено в магазинах duty-free. Упаковка при этом должна быть целой. Нужно учитывать, что употребление алкоголя на борту строго запрещено. Пассажира, который нарушит это правило, могут внести в черный список компании — особенно если он вдруг начнет неадекватно себя вести.
Ноутбуки, фото и видеокамеры, телефоны (кроме модели Samsung Galaxy Note 7 из-за потенциальной взрывоопасности) и планшеты разрешены на борту самолета. Сумки с гаджетами можно взять дополнительно к рюкзаку на борт самолета. В них можно положить зарядные устройства.
Жидкости (например, духи) можно провозить в прозрачных флаконах объемом не более 100 мл. Общий объем жидкостей, включая воду, 1 литр.
Нет, если они соответствуют определенным требованиям. По данным портала Toueister, пассажиры могут провозить с собой:
Однако следует учитывать, что компании имеют право самостоятельно вводить запреты на провоз колюще-режущих предметов, поэтому не забывайте уточнять информацию на официальном сайте.