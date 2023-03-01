Эксперт рассказала о экологических требованиях к новым строящимся мусорным полигонам

Нормативная база, считает эксперт, требует дальнейшей корректировки. В частности, по противофильтрационным экранам. Они сейчас, несколько завышены, что делает практически невозможным использование естественных глинистых материалов для их устройства. При этом упускается из виду, что в отличие от экранов из полимерных материалов, имеющих очень небольшую толщину — от миллиметров до нескольких сантиметров, что при повреждении их грызунами полностью сводит на нет их изоляционные свойства. Экраны из глинистых материалов при толщинах от 0,5 м не только сохраняют в значительной степени свою изолирующую способность, т. к. не все грызуны будут пробивать свои норы на всю глубину экрана, но и способны к «самозалечиванию» — кальматации небольших повреждений.