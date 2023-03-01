Эксперт рассказала о экологических требованиях к новым строящимся мусорным полигонам

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
Аргументы противников таких строек традиционны: близкое расположение к жилой зоне, дополнительная транспортная нагрузка на дорожную сеть, возможный разнос летучих фракций мусора по прилегающей территории, размножение грызунов и птиц, размещение объекта на территории лесов, где раньше можно было отдыхать и собирать грибы и ягоды.
Конечно, ради полигонов ТКО и мусоросортировочных заводов приходится чем-то поступаться, но эти объекты, как и любое новое производство не чья-то прихоть, а требование времени. Без современных производственных площадок по обращению с отходами не мыслимо дальнейшее развитие. Россия вышла из периода бессистемного и безответственного размещения мусора по полям и лесам.
Об основных экологических требованиях к полигонам ТКО, к их проектированию журналистам рассказала доктор геолого-минералогических наук, профессор, эксперт-эколог Ольга Михайловна Гуман.
По её словам, в СССР «законодателем мод» в области обращения с твердыми коммунальными отходами была Академия коммунального хозяйства имени К. Д. Памфилова. Академия была образована 28 августа 1931 года в ведении Совета Народных Комиссаров РСФСР для организации научно-исследовательских работ и подготовки руководящих кадров жилищно-коммунального хозяйства. Уже в первые годы деятельности Академия формировалась, как крупный научно-производственный комплекс, состоящий из нескольких филиалов в Москве, Свердловске, Ленинграде.
Академией были разработаны:
В настоящее время подготовлена его новая редакция. Но пока не введена в действие, в связи со значительными изменениями в области природоохранного законодательства.
Жаль, что «потерялась» «Инструкция по проектированию полигонов ТКО для малых населенных мест с количеством жителей менее 10 000 человек», разработанная Б. П. Ширшовым», которая определяла основные подходы организации полигонов вблизи населенных пунктов с малым количеством людей, — отмечает Ольга Михайловна.
Сейчас кроме стандартов по проектированию полигонов ТКО разработаны и действуют санитарные правила и нормы:
Этот научный и нормативный «пласт» определяет основные требования к объектам и их проектам.
Экологические требования к обустройству полигонов были и в середине прошлого века — это наличие подстилающих глинистых экранов, водоотводная канава, обваловка. На Урале исторически под полигоны использовали заброшенные карьеры, часть из них в глинистых породах с низким залеганием уровня подземных вод, были удачным решением по размещению отходов, часть — в хорошо фильтрующих породах или у рек — способствовали загрязнению окружающей среды.
В 90-е годы американские ученые отмечали следующие положительные моменты в советской системе обращения с отходами:
За последние тридцать лет практически все положительные моменты советской системы сведены к нулю, — делает вывод Гуман.
Эксперт также отметила, что в инструкциях Академии им. К. Д. Памфилова содержалось больше рекомендаций и примеров для конкретного проектирования полигонов. В последующих сводах правил введены операции по сортировке.
Если в СП от 2017 года говорится, что «можно» организовывать сортировку отходов, то в проекте следующей редакции сортировка отходов перед размещением на полигон уже «должна» проводиться обязательно. Больше внимания уделено предотвращению захоронения отходов, подлежащих вторичному использованию.
К сожалению, требования едины — что к полигону 0,5 га, что к полигону 100 га. На малых полигонах сбор газа не целесообразен, да и очистные под большим сомнением. Часто игнорируется этап выбора участка для размещения полигонов, а он во всех нормативных документах прописан, — рассказала эксперт.
Современные требования к новым полигонам и объектам и экономическая целесообразность, таким образом, предполагают, что чем больше объект, тем легче на нем обеспечить весь комплекс мер экологической защиты.
При проектировании полигонов ТКО и мусоросортировочных заводов необходимо учитывать довольно много факторов. Гуман назвала наиболее проблемные:
По её словам, «основная проблема — в отсутствии необходимого оборудования по приемлемым ценам».
Нормативная база, считает эксперт, требует дальнейшей корректировки. В частности, по противофильтрационным экранам. Они сейчас, несколько завышены, что делает практически невозможным использование естественных глинистых материалов для их устройства. При этом упускается из виду, что в отличие от экранов из полимерных материалов, имеющих очень небольшую толщину — от миллиметров до нескольких сантиметров, что при повреждении их грызунами полностью сводит на нет их изоляционные свойства. Экраны из глинистых материалов при толщинах от 0,5 м не только сохраняют в значительной степени свою изолирующую способность, т. к. не все грызуны будут пробивать свои норы на всю глубину экрана, но и способны к «самозалечиванию» — кальматации небольших повреждений.
О стоимости полимерных экранов в сравнении с грунтовыми и говорить не приходится — выше — в разы, — говорит Гуман.
При проектировании новых полигонов нормативной документацией предусмотрены и создание необходимых систем защиты окружающей среды, и проведение экологического мониторинга. Любой проект должен, в том числе, предусматривать, что будет с полигоном после закрытия и как будет проводиться его рекультивация. Важным требованием к таким объектам является государственная экологическая экспертиза.
Как отметила Ольга Михайловна, далеко не все проектировщики могут справиться с огромным массивом исходных данных и экологическими нормативами, которые меняются. Только компании, имеющий практический опыт, могут эту работу провести качественно.