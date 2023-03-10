Глава РЭО Буцаев призывает законом запретить сбрасывать мусор в канализацию

В компании отметили, что сведения о засорах канализации мусором собирают водоканалы. Например, в Липецке ликвидировали более восьми тысячи засоров на сетях водоотведения за прошлый год, а из коллекторов и колодцев извлекли более 100 тонн мусора, который люди смыли в унитаз. В Перми каждый год сообщается о более чем пяти тысячах случаев забившейся канализации. В Тюмени за 2022 год на очистные сооружения канализации по коллекторам приплыло более 1 тыс. тонн отходов.