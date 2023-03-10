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Posted 10 марта, 13:14

Published 10 марта, 13:14

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Глава РЭО Буцаев призывает законом запретить сбрасывать мусор в канализацию

10 марта 2023, 13:14
Российский экологический оператор (РЭО) намерен обратиться в Минстрой РФ с просьбой ввести ответственность за выбрасывание бытовых и пищевых отходов в канализацию. В компании заявили, что из-за этого происходит много коммунальных аварий.

РЭО предлагает Минстрою РФ ввести меры по пресечению сброса отходов в систему коммунального хозяйства и предусмотреть ответственность за нарушения этого требования. Как отметил глава оператора Денис Буцаев, отходы накапливаются в трубопроводах и перекрывают путь сточным водам, из-за чего растут расходы на содержание канализации, передает newsnn.ru.

В компании отметили, что сведения о засорах канализации мусором собирают водоканалы. Например, в Липецке ликвидировали более восьми тысячи засоров на сетях водоотведения за прошлый год, а из коллекторов и колодцев извлекли более 100 тонн мусора, который люди смыли в унитаз. В Перми каждый год сообщается о более чем пяти тысячах случаев забившейся канализации. В Тюмени за 2022 год на очистные сооружения канализации по коллекторам приплыло более 1 тыс. тонн отходов. 

Со своей стороны РЭО работает над механизмом сокращения образования отходов, развития инфраструктуры утилизации и вовлечения вторсырья в повторный оборот — расширенной ответственностью производителей и импортеров товаров (РОП). В частности, только в прошлом году было построено более 30 мусороперерабатывающих заводов. Однако, отметил Буцаев, чтобы отходы попали на эти предприятия, их необходимо выбрасывать в соответствующие контейнеры.

 

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