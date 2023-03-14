При поддержке РЭО в Челябинской области будут строить экопромпарк

На данный момент резидентами готовы стать 5 компаний. “Сансара” намерена перерабатывать 23 000 тонн пластиковых отходов ежегодно. “Символ” собирается создать предприятие по регенерации полимеров, которое сможет обрабатывать до 3000 тонн таких отходов в год. “Чистый Челябинск” будет ежегодно утилизировать 8400 тонн пластика. “Новаполимер” создаст производство по регенерации 5000 тонн полимеров в год. 2000 тонн текстиля будет утилизировать “Немузеймусора”. Общая стоимость проектов составляет около 1,5 млрд рублей.