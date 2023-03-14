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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

При поддержке РЭО в Челябинской области будут строить экопромпарк

14 марта 2023, 13:40
Более 41 000 тонн в год пластикового и текстильного мусора смогут перерабатывать в экопромпарке, который будет создан в Челябинской области.

Экопромышленный парк возводится в рамках госпроекта “Экономика замкнутого цикла”. Резиденты парка будут утилизировать, обрабатывать и обезвреживать отходы. Кроме этого, они наладят производство промышленных товаров с использованием вторсырья, пишет 360tv.ru.

На данный момент резидентами готовы стать 5 компаний. “Сансара” намерена перерабатывать 23 000 тонн пластиковых отходов ежегодно. “Символ” собирается создать предприятие по регенерации полимеров, которое сможет обрабатывать до 3000 тонн таких отходов в год. “Чистый Челябинск” будет ежегодно утилизировать 8400 тонн пластика. “Новаполимер” создаст производство  по регенерации 5000 тонн полимеров в год. 2000 тонн текстиля будет утилизировать “Немузеймусора”. Общая стоимость проектов составляет около 1,5 млрд рублей.

Руководство Российского экологического оператора сообщило о готовности принять участие в финансировании проекта после завершения и прохождения государственной экспертизы. Средства планируют получить от размещения облигаций. Государство предоставит резидентам экопромпарков льготы и другие меры поддержки.

В Российской Федерации планируется создание 8 экопромпарков. Их разместят в Челябинской, Ленинградской, Московской, Нижегородской и Новосибирской областях, а также в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях.

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