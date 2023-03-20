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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Диетолог дала совет как восполнить нехватку витаминов D и A весной

Сегодня, 11:27
Диетолог Наталья Круглова рассказала, что дефицит витаминов D и A весной можно восполнить жирной рыбой, молоком и оранжевыми овощами и фруктами.

По словам специалиста, после зимы в организме может сложится дефицит витамина D, поскольку это вещество в основном синтезируется в коже под действием солнечного света. Если человек зимой не потреблял его в качестве добавки и редко бывал на солнце с открытым телом в течение зимы, то возможна нехватка этого витамина в организме. Круглова посоветовала добавить в рацион жирную рыбу и молоко, в которых этого вещества много, передает NEWS.ru.

Также она рекомендовала восполнить дефицит витамина А, если человек зимой мало ел оранжевые овощи и фрукты — морковь, тыкву, красный перец, помидоры.

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