Диетолог дала совет как восполнить нехватку витаминов D и A весной

По словам специалиста, после зимы в организме может сложится дефицит витамина D, поскольку это вещество в основном синтезируется в коже под действием солнечного света. Если человек зимой не потреблял его в качестве добавки и редко бывал на солнце с открытым телом в течение зимы, то возможна нехватка этого витамина в организме. Круглова посоветовала добавить в рацион жирную рыбу и молоко, в которых этого вещества много, передает NEWS.ru.