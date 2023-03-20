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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Стало известно, почему Месси досрочно завершил тренировку «ПСЖ»

Сегодня, 15:16
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не ссорился с главным тренером команды Кристофом Галтье.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на французскую прессу.

По данным источника, 35-летний нападающий досрочно завершил тренировку из-за дискомфорта в приводящей мышце.

Ранее сообщалось, что аргентинец поругался с наставником, так как был несогласен с его видением игры. Галтье пытался уладить конфликт, однако, Месси был непреклонен и покинул занятия.

По некоторым данным, Лионель Месси не спешит продлевать контракт с «ПСЖ», истекающий летом 2023 года. Он рассматривает различные варианты продолжения карьеры, в том числе возвращение в «Барселону».



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