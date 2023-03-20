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Posted 20 марта, 13:15

Published 20 марта, 13:15

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

В Российской Федерации утилизируется 11,9% ТКО

20 марта 2023, 13:15
В РЭО опровергли информацию о том, что в Российской Федерации обрабатывается всего 7% твёрдых коммунальных отходов. По данным РЭО за прошлый год, доля утилизации ТКО в нашей стране составила 11,9%.

Возглавляющий ППК “РЭО” Денис Буцаев сообщил, что отчёты региональных администраций, поданных в РЭО в прошлом году, говорят, что доля утилизации бытовых отходов в 2022-м составила 11,9%. Это более чем на 4% превышает прошлогодний показатель, пишет newsnn.ru.

Ранее аналитики Российского экологического оператора подвели итоги реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами за минувший год. Согласно их отчёту основные показатели проекта “Комплексная система обращения с ТКО“ были перевыполнены в несколько раз. Из всех образованных в России в минувшем году отходов  50% удалось направить на обработку. Это почти на 7% больше прошлогоднего результата.

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