Возле мусорной площадки в Москве обнаружили гранату

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Как сообщает 360tv.ru, к месту происшествия выехали спасатели, после того как дворник обнаружил подозрительный объект и сообщил об этом в экстренные службы. Они отправили специалистов на место, чтобы проверить предмет.
Также за последние сутки московские спасатели дважды тушили пожар в захламленной квартире на улице Раменки, где загорелись мебель, личные вещи, техника и мусор. Один человек был спасен из огня, но от госпитализации он отказался.