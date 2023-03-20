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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Возле мусорной площадки в Москве обнаружили гранату

Сегодня, 10:29
Предмет, похожий на гранату, был найден возле мусорной площадки многоэтажного дома на юго-востоке Москвы.

Как сообщает 360tv.ru, к месту происшествия выехали спасатели, после того как дворник обнаружил подозрительный объект и сообщил об этом в экстренные службы. Они отправили специалистов на место, чтобы проверить предмет.

Также за последние сутки московские спасатели дважды тушили пожар в захламленной квартире на улице Раменки, где загорелись мебель, личные вещи, техника и мусор. Один человек был спасен из огня, но от госпитализации он отказался.



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