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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Рынок М2М/IoT по обслуживанию корпоративных сим-карт активно развивается в России

24 марта 2023, 11:20
Фото: 1MI
В 2022 году мобильные операторы Big4 обслуживали 35, 5 миллионов корпоративных сим-карт M2M (Machine-to-Machine). Это на 20% больше, чем в 2021 году.

Эксперты агентства Telecom Daily в своих исследованиях прогнозируют увеличение количества использующихся сим-карт на 11% по итогам 2023 года. За прошедший год денежная прибыль этого сегмента выросла на 24%. МегаФон удерживает лидерство на рынке и обслуживает 43% всех М2М сим-карт в России.

Рынок IoT (интернет вещей — Internet of Things) активно развивается. Комплексные технологические решения IoT позволили в 2022 году подключить на 25% больше сим-карт, чем годом ранее. Один из факторов роста — активная цифровизация в различных сферах: в транспорте, ЖКХ, энергетике и других областях.

Эксперты подтверждают, что наиболее востребованы технологии IoT в энергетике и ЖКХ (37%), промышленности (16%), транспорте (15%), недвижимости (13%), ритейле (11%). Бизнес использует 87% М2М сим-карт, на государственные проекты приходится 13%. 

Транспортным компаниям данная технология позволяет в режиме реального времени контролировать работу своего парка: отслеживать маршруты движения, время отдыха водителей, расход топлива и другие параметры. В сфере ЖКХ — собирать и анализировать показатели общедомовых и индивидуальных счетчиков электроэнергии, тепла, холодной и горячей воды. При помощи IoT-платформы также можно автоматически контролировать состав и объем промышленных выбросов, качество атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, радиационной обстановки, тем самым обеспечивая экологическую безопасность.

Протокол связи NB-IoT дает ряд технологических преимуществ и отличается низкой стоимостью и энергопотреблением. Использование NB-IoT позволяет устанавливать датчики в труднодоступных местах и подключать до 10 тысяч датчиков на одну базовую станцию.

#Анастасия Стрежнева#Россия#ЖКХ#Энергетика#Промышленность#Транспорт#Недвижимость#Ритейл#Сотовые операторы#Мегафон#Общество
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