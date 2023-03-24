Рынок М2М/IoT по обслуживанию корпоративных сим-карт активно развивается в России

Транспортным компаниям данная технология позволяет в режиме реального времени контролировать работу своего парка: отслеживать маршруты движения, время отдыха водителей, расход топлива и другие параметры. В сфере ЖКХ — собирать и анализировать показатели общедомовых и индивидуальных счетчиков электроэнергии, тепла, холодной и горячей воды. При помощи IoT-платформы также можно автоматически контролировать состав и объем промышленных выбросов, качество атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, радиационной обстановки, тем самым обеспечивая экологическую безопасность.