Свердловским агрокомплексам запретили использовать непереработанные навоз и помет

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Новый закон регулирует, в том числе, деятельность агрокомплексов, на которых осуществляется обращение с побочными продуктами животноводства — навозом и пометом.
По мнению экспертов, закон позволит предпринимателям принять решение об отнесении навоза и помета к побочным продуктам или отходам. Тем самым, такое регулирование избавит их от финансовых рисков из-за потенциального нарушения природоохранного законодательства.
В случае, если побочные продукты животноводства вносятся на территории в непереработанном виде, это — нарушение. Соответствие нормативам, утвержденных правительством, будет говорить о переработанном побочном продукте.
Переработанными удобрениями, согласно постановлению, считаются те побочные продукты, в которых отсутствуют патогенные и болезнетворные микроорганизмы, жизнеспособные яйца и личинки гельминтов, а также цисты кишечных патогенных простейших. Содержание примесей токсичных элементов и остаточных количеств пестицидов допускается, но ограничивается значениями допустимой величины. Непереработанные побочные продукты — опасные отходы.
В первую очередь, хранение непереработанного навоза должно осуществляться на специально оборудованных площадках. И не должно способствовать загрязнению окружающей среды и водоносного горизонта. Чтобы защитить грунтовые воды на площадках должны быть установлены монолитные бетонные или герметичные пленочные покрытия с глиняной подушкой в минимум 20 см.
Во вторую очередь, речь идет о правилах переработки навоза или помета. Главным способом снижения патогенности отходов является накопление и выдерживание стоков.
Уточнить информацию о том, как именно перерабатывает навоз агрокомплекс «Горноуральский», деятельность которой в том числе будет регулировать закон, редакции TagilCity.ru не удалось, поскольку директор Вадим Куликов не выходит на связь. Кроме того, мы направили запрос по этой же теме на птицефабрику «Нижнетагильская».
В нашем случае мы видим утверждение, что навоз переработан. На самом деле, навозу надо немного полежать чтобы он стал удобрением — от 6 до 11 месяцев при разных условиях. А вот тут и скрыта магия, — поясняет общественник Андрей Гебень в разговоре с корреспондентом TagilCity.ru.
Активист поселка Горноуральский Андрей Гебень, много лет изучающий деятельность одноименного населенному пункту агрокомплекса, отметил, что объём приемных карт на территории предприятия не соответствует объему генерации навоза даже с учётом обеззараживания.
Им негде обеззараживать. В одном углу втекает свежий, а с другого угла качают удобрения. У них должна быть герметичная ванна, куда будут складывать стоки, затем хранить, биологически или термически обеззараживать. Свежее туда добавлять нельзя. Таким образом выходит, что ванн должно быть много. По моим подсчетам, это им надо 6 ванн по 10 000 метров кубических каждая, — сказал общественник.
Отметим, что в почве близ Горноуральского, куда попадает находили примеси веществ, которых там быть не должно. Это и превышения нитратного азота, и меди с цинком. Однако специалисты Россельхознадзора заверили, что на плодородии земельных участков это негативно не сказалось. Кроме того, указанных в постановлении запрещенных веществ там обнаружено не было.
Установлено превышение ПДК нитратного азота, кроме того, установлено содержание меди, цинка выше ПДК, ОДК, что является нарушением ООО «Агрокомплекс „Горноуральский“» земельного законодательства, однако снижения плодородия земель на указанных участках не выявлено, — сообщили в официальном ответе представители Россельхознадзора.
Новые требования относятся к крупным организованным хозяйствам — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и фермерским хозяйствам. В срок до 1 мая все изготовители побочных продуктов должны отправить заявление в Россельхознадзор, тем самым дать понять ведомству, что навоз будет использоваться в качестве переработанного побочного продукта. При этом нужно будет информацию подкреплять лабораторными анализами.
В случае отсутствия заявления навоз и помет приравняются к отходам, загрязняющим почву. Однако штрафы будут выписывать не сразу: полноценно закон будет работать с 2024 года, а в 2023 будут проводить консультации и разъяснения.
Штраф за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды при обращении с отходами составляет до 60 тысяч для физически лиц и от 700 тысяч рублей для юридических.
Мы сделали запрос в территориальное управление Россельхознадзора с целью узнать об особенностях работы этого закона в Свердловской области, а также о количестве и о поданных заявлений от предприятий, за которыми осуществляется контроль.