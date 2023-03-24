Свердловским агрокомплексам запретили использовать непереработанные навоз и помет

Отметим, что в почве близ Горноуральского, куда попадает находили примеси веществ, которых там быть не должно. Это и превышения нитратного азота, и меди с цинком. Однако специалисты Россельхознадзора заверили, что на плодородии земельных участков это негативно не сказалось. Кроме того, указанных в постановлении запрещенных веществ там обнаружено не было.