РЭО включил 200 мусоровозов в Ленобласти в проект по передаче данных движения ТКО

На текущий момент в этой отрасли задействованы более 22 тысяч единиц спецтехники, из них свыше 15 тысяч — это мусоровозы. Всего в стране работают 182 региональных оператора, которые разделены на 284 зоны ответственности. Отмечается, что в новой системе обращения с ТКО работают все регионы.