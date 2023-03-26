РЭО включил 200 мусоровозов в Ленобласти в проект по передаче данных движения ТКО

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, для полного отслеживания движения отходов установлены датчики на мусорных контейнерах, мусоровозах и линиях сортировки. Таким образом можно следить за изменением веса отходов и конечного объема, поступающего на объект. Помимо Ленобласти в пилотном проекте участвуют уже 12 регионов, передает gorod55.ru.
«Установление полной прослеживаемости отходов является необходимым шагом к формированию экономики замкнутого цикла в России», — отметил Денис Буцаев.
Замглавы по цифровизации РЭО Алексей Буров уточнил, что компания аккумулирует информацию с датчиков ГЛОНАСС, весового контроля, видеокамер на мусоровозах и объектах сортировки, датчиков наполненности мусорных баков. По его словам, все эти данные анализируются и помогают понять, как снизить затраты на перевозку отходов и вывести систему обращения с отходами в отдельно взятом субъекте РФ на новый уровень.
На текущий момент в этой отрасли задействованы более 22 тысяч единиц спецтехники, из них свыше 15 тысяч — это мусоровозы. Всего в стране работают 182 региональных оператора, которые разделены на 284 зоны ответственности. Отмечается, что в новой системе обращения с ТКО работают все регионы.