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Published Сегодня, 15:27

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Updated Сегодня, 15:31

РЭО включил 200 мусоровозов в Ленобласти в проект по передаче данных движения ТКО

26 марта 2023, 15:27
Российский экологический оператор (РЭО) заключил соглашение с региональным оператором Ленинградской области о передаче данных с мусоровозов. Более 200 таких машин, действующих в регионе, дополнительно подключили к пилотному проекту РЭО по прослеживаемости отходов.

Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, для полного отслеживания движения отходов установлены датчики на мусорных контейнерах, мусоровозах и линиях сортировки. Таким образом можно следить за изменением веса отходов и конечного объема, поступающего на объект. Помимо Ленобласти в пилотном проекте участвуют уже 12 регионов, передает gorod55.ru.

«Установление полной прослеживаемости отходов является необходимым шагом к формированию экономики замкнутого цикла в России», — отметил Денис Буцаев.

Замглавы по цифровизации РЭО Алексей Буров уточнил, что компания аккумулирует информацию с датчиков ГЛОНАСС, весового контроля, видеокамер на мусоровозах и объектах сортировки, датчиков наполненности мусорных баков. По его словам, все эти данные анализируются и помогают понять, как снизить затраты на перевозку отходов и вывести систему обращения с отходами в отдельно взятом субъекте РФ на новый уровень.

На текущий момент в этой отрасли задействованы более 22 тысяч единиц спецтехники, из них свыше 15 тысяч — это мусоровозы. Всего в стране работают 182 региональных оператора, которые разделены на 284 зоны ответственности. Отмечается, что в новой системе обращения с ТКО работают все регионы.

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