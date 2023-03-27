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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Духосошественская церковь, связанная с семьей Достоевских, прошла реставрацию в МО

27 марта 2023, 12:09
Зарайский район Московской области получил обновленный объект культурного наследия - Духосошественскую церковь, где был погребен отец Федора Достоевского. Реставрационные работы проводились в период с 2019 по 2022 годы, за счет средств бюджета РФ.

Как сообщает 360tv.ru, недалеко от деревни Моногарово находится село Даровое, где писатель провел свое детство и молодость. Оригинальное здание церкви было построено в 1821 году, после чего было неоднократно реконструировано и перестроено. Однако через столетие после строительства храм закрыли, и к концу ХХ века он оказался в запустении. После выполненных реставрационных работ представители Главного управления культурного наследия Московской области проверили и одобрили их.



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