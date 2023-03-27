Духосошественская церковь, связанная с семьей Достоевских, прошла реставрацию в МО

Как сообщает 360tv.ru, недалеко от деревни Моногарово находится село Даровое, где писатель провел свое детство и молодость. Оригинальное здание церкви было построено в 1821 году, после чего было неоднократно реконструировано и перестроено. Однако через столетие после строительства храм закрыли, и к концу ХХ века он оказался в запустении. После выполненных реставрационных работ представители Главного управления культурного наследия Московской области проверили и одобрили их.