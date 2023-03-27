Свыше тысячи жителей Ярославля отметили «День медведя»

Представители туристического комплекса «Алеша Попович Двор» отметили, что в этом году фестиваль оказался самым массовым. Он привлек максимальное количество гостей. Программа праздника была познавательной и для детей, и для взрослых. Каждый из гостей смог найти себе медведя по душе.