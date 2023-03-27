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Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Свыше тысячи жителей Ярославля отметили «День медведя»

27 марта 2023, 15:47
Фото: npgr.su
Семейный фестиваль «День медведя» недавно состоялся в Ярославле. На мероприятие пришли свыше тысячи местных жителей и гостей города.

Праздник прошел возле памятника бронзовому медведю на камне. Актеры выступили с театрализованным представлением. В нем приняли участие ростовский богатырь Алеша Попович и его жена Любава, а также маскоты ярославских клубов - «Локомотива» и футбольного «Шинника». Об этом информирует yarnews.net.

Наряд для медведя в стиле русского скомороха подготовил Ярославский музей медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол». Во время выступления медведя будили, расчесывали и кормили медом сказочные герои.

Посетители могли пройти по медвежьей тропе, подготовленной сотрудниками туристического комплекса «Алеша Попович Двор». Гости фестиваля участвовали в увлекательных мастер-классах, квестах и викторинах. Те, кто прошел по следам медведя, получали жетоны, которые можно было обменять на призы от спонсоров и организаторов мероприятия.

На празднике собралось большое количество самых разных медведей. Их рисовали, ели, с ними водили хороводы. А гости мероприятия надевали на себя медвежьи маски.

Представители туристического комплекса «Алеша Попович Двор» отметили, что в этом году фестиваль оказался самым массовым. Он привлек максимальное количество гостей. Программа праздника была познавательной и для детей, и для взрослых. Каждый из гостей смог найти себе медведя по душе.

По словам организаторов, 2024 год соберет на площадке гостей-медведей и из других регионов, благодаря чему мероприятие может стать всероссийским.

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