Свыше тысячи жителей Ярославля отметили «День медведя»

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Праздник прошел возле памятника бронзовому медведю на камне. Актеры выступили с театрализованным представлением. В нем приняли участие ростовский богатырь Алеша Попович и его жена Любава, а также маскоты ярославских клубов - «Локомотива» и футбольного «Шинника». Об этом информирует yarnews.net.
Наряд для медведя в стиле русского скомороха подготовил Ярославский музей медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол». Во время выступления медведя будили, расчесывали и кормили медом сказочные герои.
Посетители могли пройти по медвежьей тропе, подготовленной сотрудниками туристического комплекса «Алеша Попович Двор». Гости фестиваля участвовали в увлекательных мастер-классах, квестах и викторинах. Те, кто прошел по следам медведя, получали жетоны, которые можно было обменять на призы от спонсоров и организаторов мероприятия.
На празднике собралось большое количество самых разных медведей. Их рисовали, ели, с ними водили хороводы. А гости мероприятия надевали на себя медвежьи маски.
Представители туристического комплекса «Алеша Попович Двор» отметили, что в этом году фестиваль оказался самым массовым. Он привлек максимальное количество гостей. Программа праздника была познавательной и для детей, и для взрослых. Каждый из гостей смог найти себе медведя по душе.
По словам организаторов, 2024 год соберет на площадке гостей-медведей и из других регионов, благодаря чему мероприятие может стать всероссийским.