Врач Чиркова рассказала о самых вредных продуктах для желудка

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В список этих продуктов вошли: мясо в жареном или копченом виде, крепкие алкогольсодержащие напитки, сладкие продукты, особенно газировка, передает информационное издание NEWS.ru.
Чиркова пояснила, что жареное мясо содержит много канцерогенов и других вредных веществ, которые не позволяют нормально усваиваться продуктам в желудке и вредят всему организму.
Тяжелой и вредной пищей являются также колбасные изделия, содержащие большое количество токсичных добавок.
От некоторых продуктов страдает слизистая оболочка желудка. Так, ожоги органов пищеварения могут вызвать крепкие алкогольные напитки. Сладости провоцируют процессы брожения и приводят к вздутию живота. Это, в свою очередь, замедляет пищеварение. Особенно не рекомендует врач записать еду сладкой газировкой – пузырьки углекислого газа только усиливают все эти негативные процессы.
Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что для желудка вредны соки из цитрусовых фруктов, если их пить натощак. Лимоны, апельсины, мандарины вообще являются не самым подходящим вариантом завтрака. Эти продукты способствуют выработке соляной кислоты, что приводит к таким неприятным последствиям, как изжога, отрыжка, боль в животе и даже рвота.