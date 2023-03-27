Врач Чиркова рассказала о самых вредных продуктах для желудка

От некоторых продуктов страдает слизистая оболочка желудка. Так, ожоги органов пищеварения могут вызвать крепкие алкогольные напитки. Сладости провоцируют процессы брожения и приводят к вздутию живота. Это, в свою очередь, замедляет пищеварение. Особенно не рекомендует врач записать еду сладкой газировкой – пузырьки углекислого газа только усиливают все эти негативные процессы.