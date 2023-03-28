Жиру стал новым рекордсменом сборной Франции

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:46
Updated Сегодня, 19:46
Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на французскую прессу.
Нападающий принял участие в первых матчах отборочного турнира Евро-2024, в которых французы обыграли Нидерланды со счетом 4:0 и Ирландию (1:0). Не пропустив ни одного мяча, они уверенно возглавили свою группу после двух туров.
Прежний рекорд принадлежал знаменитому Лилиану Тюраму, который на тот момент был на 14 дней моложе Жиру.
Оба футболиста являются чемпионами мира. Оливье мог выиграть титул уже дважды, однако в финале первенства в Катаре Франция проиграла Аргентине, довольствуясь в итоге серебряными наградами.