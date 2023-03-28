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Жиру стал новым рекордсменом сборной Франции

28 марта 2023, 19:45
Форвард "Милана" Оливье Жиру установил новое достижение для сборной Франции, выйдя на поле в 36 лет и 178 дней.

Об этом сообщает "Советский спорт", ссылаясь на французскую прессу.

Нападающий принял участие в первых матчах отборочного турнира Евро-2024, в которых французы обыграли Нидерланды со счетом 4:0 и Ирландию (1:0). Не пропустив ни одного мяча, они уверенно возглавили свою группу после двух туров.

Прежний рекорд принадлежал знаменитому Лилиану Тюраму, который на тот момент был на 14 дней моложе Жиру.

Оба футболиста являются чемпионами мира. Оливье мог выиграть титул уже дважды, однако в финале первенства в Катаре Франция проиграла Аргентине, довольствуясь в итоге серебряными наградами.



#Спорт
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