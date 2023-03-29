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Четвертый сезон "Большой перемены" открыл Сергей Кириенко

29 марта 2023, 10:40
Замруководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко выступил на церемонии открытия нового сезона конкурса “Большая перемена”. Мероприятие состоялось двадцать восьмого марта на ледовой арене «Шайба» федеральной территории «Сириус».

Как пишет ТАСС, на церемонии открытия сезона собралось три тысячи человек, среди которых победители и участники предыдущих лет, их педагоги и наставники.

Кириенко отметил, что участники “Большой перемены” стали лучшими из нескольких миллионов. И теперь они точно знают, что нет ничего невозможного, если по-настоящему верить, мечтать, уметь бороться и трудиться.

Замглавы Администрации Президента РФ рассказал о проекте участницы из Пермского края Алины Амировой, которая предложила сформировать волонтерский корпус “Большой перемены”. За первый день работы в него записались сотни активистов. По задумке автора инициативы выпускники конкурса должны помогать ребятам младшего возраста.

Кириенко также поблагодарил ребят, присоединившихся к акции “Добрые письма”, в рамках которой дети отправили больше миллиона писем со словами поддержки военнослужащим.

В рамках церемонии открытия нового сезона Кириенко обратился со словами благодарности и к наставникам конкурса, и сообщил, что в этом сезоне педагоги-наставники победителей смогут отправиться в путешествие по южным регионам России на поезде. Это была инициатива победителей конкурса в треке для пятых - седьмых классов, которые побывали в “Путешествии мечты”.

Сергей Кириенко добавил, что конкурс “Большая перемена” становится больше и стал одним из учредителей российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Ранее с таким предложением выступили участники, и его поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин, возглавив наблюдательный совет движения.

Кроме того, Кириенко напомнил о ценностях, которых придерживаются участники «Движения Первых»: «Быть с Россией», «Быть вместе», «Быть человеком», «Быть в движении», «Быть Первыми».

Заявки на участие в конкурсе “Большая перемена” будут приниматься до пятнадцатого мая. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе bolshayaperemena.online.

Федеральное агентство по делам молодежи выступает в качестве соорганизатора конкурса. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ.

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