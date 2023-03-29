Четвертый сезон "Большой перемены" открыл Сергей Кириенко

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Как пишет ТАСС, на церемонии открытия сезона собралось три тысячи человек, среди которых победители и участники предыдущих лет, их педагоги и наставники.
Кириенко отметил, что участники “Большой перемены” стали лучшими из нескольких миллионов. И теперь они точно знают, что нет ничего невозможного, если по-настоящему верить, мечтать, уметь бороться и трудиться.
Замглавы Администрации Президента РФ рассказал о проекте участницы из Пермского края Алины Амировой, которая предложила сформировать волонтерский корпус “Большой перемены”. За первый день работы в него записались сотни активистов. По задумке автора инициативы выпускники конкурса должны помогать ребятам младшего возраста.
Кириенко также поблагодарил ребят, присоединившихся к акции “Добрые письма”, в рамках которой дети отправили больше миллиона писем со словами поддержки военнослужащим.
В рамках церемонии открытия нового сезона Кириенко обратился со словами благодарности и к наставникам конкурса, и сообщил, что в этом сезоне педагоги-наставники победителей смогут отправиться в путешествие по южным регионам России на поезде. Это была инициатива победителей конкурса в треке для пятых - седьмых классов, которые побывали в “Путешествии мечты”.
Сергей Кириенко добавил, что конкурс “Большая перемена” становится больше и стал одним из учредителей российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Ранее с таким предложением выступили участники, и его поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин, возглавив наблюдательный совет движения.
Кроме того, Кириенко напомнил о ценностях, которых придерживаются участники «Движения Первых»: «Быть с Россией», «Быть вместе», «Быть человеком», «Быть в движении», «Быть Первыми».
Заявки на участие в конкурсе “Большая перемена” будут приниматься до пятнадцатого мая. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе bolshayaperemena.online.
Федеральное агентство по делам молодежи выступает в качестве соорганизатора конкурса. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ.