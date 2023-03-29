Четвертый сезон "Большой перемены" открыл Сергей Кириенко

В рамках церемонии открытия нового сезона Кириенко обратился со словами благодарности и к наставникам конкурса, и сообщил, что в этом сезоне педагоги-наставники победителей смогут отправиться в путешествие по южным регионам России на поезде. Это была инициатива победителей конкурса в треке для пятых - седьмых классов, которые побывали в “Путешествии мечты”.