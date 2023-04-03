Буцаев провел «Разговоры о важном» на тему обращения с отходами для школьников

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Ответственное отношение к природе и ее ресурсам очень важно, потому что планета является общим домом для всех людей. Об этом напомнил в своем видеообращении генеральный директор РЭО Денис Буцаев, пишет gorod55.ru.
«Все, что есть на Земле, как еда в холодильнике, когда-нибудь заканчивается. Заканчивается место, исчезает лес, страдают рыбы в океане. Но это можно остановить. Задумываясь о таких важных вещах, со временем вы сможете обрести свою цель, уверенность и силы — а значит, будете жить интересно и с удовольствием, сделаете чистым и красивым свое будущее и будущее родной страны. И кто знает, может, талантливые экологи, которые смогут спасти нашу планету, сегодня тоже среди вас?» — сказал глава РЭО.
По словам Дениса Буцаева, РЭО всегда поддерживает полезные акции, конкурсы и обучающие курсы для школьников из различных регионов.
В ходе тридцатиминутного урока ребята узнали много нового об отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), экоакциях, а также о раздельном сборе мусора в России. Кроме того, учащимся предлагалось выполнить различные интерактивные задания, посвященные утилизации отходов.
«Более 80% отходов в стране захоранивается на полигонах, и каждый второй килограмм — сортируется. К 2030 году наша цель — сортировать 100% бытовых отходов, захоронение снизить вдвое. В борьбе с мусором есть успехи. К 2030 году должны построить или обновить 868 мусорных заводов. За последние четыре года мы открыли уже 211 предприятий», — добавил Денис Буцаев.
РЭО с 2021 года совместно с ФГБОУ ДО ФЦДО реализует проект, направленный на создание культуры обращения с отходами, под названием «Экоход». В нем уже приняли участие более 200 тысяч человек (учащиеся, педагоги, представители образовательных организаций) из 77 российских регионов. Кроме того, для педагогического состава РЭО разработал специальный образовательный цикл «Зеленая школа». Его целью является повышение уровня профессиональных знаний и навыков педагогов для деятельности экологической направленности в части реформы ТКО.