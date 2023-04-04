3,4 миллиона выделено на отлов бродячих собак в Нижнем Тагиле

Теперь, согласно договору, средства, выделяемые на одну отловленную особь, будут выплачиваться исходя из расстояния транспортировки животного в приют и возвращении собак на место обитания. За один выезд до 150 километров подрядчик получит 5 574 рубля, за расстояние от 151 до 250 километров — 6 088 рублей, от 251 километра и выше — 7 906 рублей.