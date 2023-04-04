3,4 миллиона выделено на отлов бродячих собак в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Теперь, согласно договору, средства, выделяемые на одну отловленную особь, будут выплачиваться исходя из расстояния транспортировки животного в приют и возвращении собак на место обитания. За один выезд до 150 километров подрядчик получит 5 574 рубля, за расстояние от 151 до 250 километров — 6 088 рублей, от 251 километра и выше — 7 906 рублей.
В остальном условия контракта, который будет заключен, существенно не поменялись. Подрядчик после отлова, должен доставить собаку в приют, промаркировать, стерилизовать, кормить и содержать животное. Если оно не агрессивное, тогда его нужно возвратить на прежнее место обитания.
В первую очередь бездомных животных будут отлавливать в общественных местах, на территориях больниц, школ, детских садов. При этом, запрещено жестоко обращаться с животными и ловить их на глазах у детей.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 апреля. С победителем тендера администрация Нижнего Тагила заключит контракт до конца 2023 года.