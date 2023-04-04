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3,4 миллиона выделено на отлов бродячих собак в Нижнем Тагиле

4 апреля 2023, 08:47
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 3,4 миллиона рублей выделено из местного бюджета на работы по отлову бездомных собак до конца 2023 года.

Теперь, согласно договору, средства, выделяемые на одну отловленную особь, будут выплачиваться исходя из расстояния транспортировки животного в приют и возвращении собак на место обитания. За один выезд до 150 километров подрядчик получит 5 574 рубля, за расстояние от 151 до 250 километров — 6 088 рублей, от 251 километра и выше — 7 906 рублей.

В остальном условия контракта, который будет заключен, существенно не поменялись. Подрядчик после отлова, должен доставить собаку в приют, промаркировать, стерилизовать, кормить и содержать животное. Если оно не агрессивное, тогда его нужно возвратить на прежнее место обитания.

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В первую очередь бездомных животных будут отлавливать в общественных местах, на территориях больниц, школ, детских садов. При этом, запрещено жестоко обращаться с животными и ловить их на глазах у детей.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 14 апреля. С победителем тендера администрация Нижнего Тагила заключит контракт до конца 2023 года.

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