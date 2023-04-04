В санатории МВД в Нижнем Тагиле пропали стройматериалы для ремонта поликлиники

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Летом 2022 года в поликлинике проводился ремонт. На него было выделено 10 миллионов рублей. Должны были быть проведены работы по замене вентиляции, покраске и косметическому ремонту. Ревизоры заметили, что не хватает плитки и решеток на окнах, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник.
Расследование дела находится на личном контроле главы ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова. Глава пресс-службы ведомства не подтверждает информацию о произошедшем, но и не опровергает ее, уточняет издание.