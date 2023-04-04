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В санатории МВД в Нижнем Тагиле пропали стройматериалы для ремонта поликлиники

4 апреля 2023, 08:18
Фото: 1MI
В санатории ГУ МВд по Свердловской области в Нижнем Тагиле была проведена проверка. По ее результатам выявлено, что в поликлинике по результатам ремонта недостает плитки, а также отсутствуют решетки на некоторых окнах.

Летом 2022 года в поликлинике проводился ремонт. На него было выделено 10 миллионов рублей. Должны были быть проведены работы по замене вентиляции, покраске и косметическому ремонту. Ревизоры заметили, что не хватает плитки и решеток на окнах, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник.

Расследование дела находится на личном контроле главы ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова. Глава пресс-службы ведомства не подтверждает информацию о произошедшем, но и не опровергает ее, уточняет издание.

#Ирина Кирилова#Полиция#Кража#Проверка#Криминал#Нижний Тагил
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