В санатории МВД в Нижнем Тагиле пропали стройматериалы для ремонта поликлиники

Летом 2022 года в поликлинике проводился ремонт. На него было выделено 10 миллионов рублей. Должны были быть проведены работы по замене вентиляции, покраске и косметическому ремонту. Ревизоры заметили, что не хватает плитки и решеток на окнах, пишет ЕАН со ссылкой на собственный источник.