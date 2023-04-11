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Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ребенка в детсаду в Каменске-Уральском

11 апреля 2023, 04:30
Фото: 1MI
Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом об избиении ребенка в детском саду в Каменске-Уральском.

Доложить о ходе проверочных действий было поручено временно исполняющему обязанности руководителя СК по Свердловской области Анатолию Надбитову, сообщает СК РФ.

Напомним, недавно в детском саду Каменска-Уральска одного из двух воспитанников детдома, которые посещают это учреждение, била сотрудница социально-реабилитационного центра.

Конфликт произошел из-за подобранной ребенком палки, лежавшей на улице. Работница хотела ее забрать, но ребенок воспротивился этому. Тогда педагог стала бить его ладонью по голове и плечами. 

Свидетелем инцидента стала женщина, которая привела своего ребенка в детский сад. Позднее она и ее супруг сообщили об увиденном в полицию и СК.

В избиении ребенка обвинил работника детдома житель Свердловской области
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