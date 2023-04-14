РЭО: Облет мусорных полигонов с помощью дронов позволил выявить более 2400 нарушений

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в большинстве случаев беспилотники фиксировали отсутствие ванн дезинфекции, сетчатого ограждения, КПП, весов, а также выброс отходов и фильтрата за территорию отведенного участка. Ко всем нарушителям будут применяться меры реагирования со стороны надзорных органов и органов местного самоуправления. Об этом пишет newsnn.ru.