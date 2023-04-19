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Проще, чем кажется: как выгодно покупать в онлайн-магазинах этой весной

19 апреля 2023, 10:38
Фото: 1MI
Самоизоляция в период пандемии существенно повлияла на рост покупок в онлайн-магазинах. Привычка приобретать необходимые товары, находясь дома, надежно закрепилась в сознании людей. Это экономит время. А что поможет сэкономить деньги? Полезная инструкция для шопинга в интернете для этой весны!

Короткий список лайфхаков для совершения выгодных покупок на сайтах и в мобильных 
приложениях:

  • При выборе конкретного товара сравните цены на него на официальном сайте и других торговых онлайн-площадках. Стоимость одной и той же позиции может существенно отличаться. Официальный сайт выдаст цену, на которую можно ориентироваться при совершении покупки. Это поможет сэкономить или определить значимость скидки на том или ином маркетплейсе.
  • Если в ближайшее время на сайте планируется распродажа, то стоит немного подождать. Есть вероятность снижения цены на покупку на 50% и более. Однако стоит отметить, что популярные товары могут распродать задолго до конца акции.
Фото: 1MI
  • Раздел «Похожие товары» — один из основных помощников для покупателей онлайн-магазинов. Эта функция покажет цены других продавцов на эти же позиции. Сортировка товаров по популярности, стоимости, брендам, категориям, продавцам и другим позициям также поможет найти нужную вещь и приобрести ее с максимальной выгодой.
  • Многие стали использовать при оплате корзин в интернет-магазинах Систему быстрых платежей (СБП). Она позволяет совершать мгновенные платежи за товары и услуги, в том числе с использованием QR-кода. Например, воспользовавшись этим сервисом в интернет-магазине или приложении Wildberries, можно получить скидку от 3 до 5%. На Lamoda и в «Лэтуаль» — 7%.

Для того, чтобы оплатить с помощью Системы быстрых платежей в приложении или интернет-магазине, нужно нажать на кнопку «Оплатить СБП», далее перейти в свой мобильный банк и подтвердить оплату. Это удобно, безопасно и гораздо быстрее, чем вводить реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений.

Скидка при использовании подобного метода покупок предоставляется не только на 
маркетплейсах. Так, например, с СБП в приложениях или на сайтах интернет-магазинов, 
«М.Видео» и «Спортмастер» предоставляются дополнительные баллы на бонусные счета этих торговых сетей.

Россияне негативно отнеслись к тому, что привычные им способы оплат заменили постоянным добавлением сведений о карте при завершении покупки, согласно статистике ВЦИОМ. Поэтому функция быстрой оплаты стала популярной среди пользователей за короткое время.

  • График изменения стоимости товаров — очередной лайфхак опытного онлайн-покупателя. Эта функция отображает изменение цены за последние несколько месяцев и позволяет понять, какая цена будет выгодна. Если стоимость товара значительно дороже, чем ранее представленная, его можно добавить в корзину и проследить за дальнейшей ценовой динамикой.
  • Есть еще один способ отслеживания стоимости нужных позиций. Необходимо просто 
    добавить выбранные товары в корзину: нередко продавцы отправляют промокоды на 
    скидку по электронной почте через несколько дней. Это, по их мнению, стимулирует 
    потребителя совершить покупку.
  • В некоторых интернет-магазинах за отзывы на купленный товар начисляются 
    баллы/бонусы или даются купоны на скидку. Все это можно потратить на следующую 
    покупку.

Отзывы нужно писать правдивые. За отрицательные — онлайн-площадки тоже могут предложить «извинительные» баллы, возврат денежных средств или замену товара.

  • Поиск акций. Распродажа продукции определенных марок или категорий товаров, 
    бесплатная доставка при минимальной сумме покупок, скидки и другие бонусы за 
    подписки на рассылку. Все это предоставляет возможность выгодно приобрести 
    необходимое.
  • При заказе на определенном сайте впервые, можно применить промокод для новых 
    пользователей. Его предоставляют многие площадки. Купон на скидку как правило 
    располагается в разделе акции на сайте или в приложении магазина.
  • Другие промокоды можно найти в поисковике любого браузера, выбрав название 
    магазина и задав в строку соответствующий запрос.
  • Установка мобильных приложений или регистрация на сайтах интернет-магазинов также хороший способ узнавать об акциях.

Эта инструкция для удачного и выгодного шопинга поможет сэкономить не только время, ведь для совершения покупок не нужно идти по магазинам и тратить на это много сил, но и деньги.

#Анастасия Стрежнева#Кэшбэк#Онлайн#Обувные магазины#Маркетплейс#Цена#Скидки#Общество#Россия
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