Проще, чем кажется: как выгодно покупать в онлайн-магазинах этой весной

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Короткий список лайфхаков для совершения выгодных покупок на сайтах и в мобильных
приложениях:
Для того, чтобы оплатить с помощью Системы быстрых платежей в приложении или интернет-магазине, нужно нажать на кнопку «Оплатить СБП», далее перейти в свой мобильный банк и подтвердить оплату. Это удобно, безопасно и гораздо быстрее, чем вводить реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений.
Скидка при использовании подобного метода покупок предоставляется не только на
маркетплейсах. Так, например, с СБП в приложениях или на сайтах интернет-магазинов,
«М.Видео» и «Спортмастер» предоставляются дополнительные баллы на бонусные счета этих торговых сетей.
Россияне негативно отнеслись к тому, что привычные им способы оплат заменили постоянным добавлением сведений о карте при завершении покупки, согласно статистике ВЦИОМ. Поэтому функция быстрой оплаты стала популярной среди пользователей за короткое время.
Отзывы нужно писать правдивые. За отрицательные — онлайн-площадки тоже могут предложить «извинительные» баллы, возврат денежных средств или замену товара.
Эта инструкция для удачного и выгодного шопинга поможет сэкономить не только время, ведь для совершения покупок не нужно идти по магазинам и тратить на это много сил, но и деньги.