Режим повышенной готовности из-за нападений собак объявлен в Чите

Напомним, в Оренбурге в результате нападения собак скончался восьмилетний ребенок. После этого губернатор региона Денис Паслер приказал отловить всех животных. Что именно будет с пойманными псами он не уточнил. Нападавших собак уже отловили. Они пробудут некоторое время в приюте, но потом их вернут обратно. Горожане после этого стали собирать подписи, чтобы отменить закон, запрещающий усыплять агрессивных животных.