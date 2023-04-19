Режим повышенной готовности из-за нападений собак объявлен в Чите

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Так, всем районам столицы поручено усилить мониторинг ситуации с бродячими собаками и контролировать владельцев, чтобы они соблюдали правила содержания животных. Горожанам не рекомендуется отправлять маленьких детей и пенсионеров на улицы без сопровождения. А своих домашних питомцев теперь можно выгуливать только в наморднике и на поводке, пишут «Новые известия».
Напомним, в Оренбурге в результате нападения собак скончался восьмилетний ребенок. После этого губернатор региона Денис Паслер приказал отловить всех животных. Что именно будет с пойманными псами он не уточнил. Нападавших собак уже отловили. Они пробудут некоторое время в приюте, но потом их вернут обратно. Горожане после этого стали собирать подписи, чтобы отменить закон, запрещающий усыплять агрессивных животных.