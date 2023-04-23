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Под сараем в Тагиле найдено пять щенков, а чиновницы подрались во время обеда

23 апреля 2023, 15:35
Фото: Пользователь ВК Ольга Пархачева
Под сараем в Нижнем Тагиле найдено пять щенков, а чиновницы подрались во время обеда. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 22-23 апреля.

Тагильчанка нашла пятерых щенков породы хаски под сараем на садовом участке. Теперь им нужно найти дом, или они умрут, уверена женщина. Она сказала, что собак нашла в ванночке под сараем в субботу 22 апреля.

Садоводы выкинули пятерых щенков породы хаски в саду под Нижним Тагилом
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Россельхознадзор Свердловской области нашел нарушения в документации крупного поставщика рыбной продукции из Крыма. Выяснилось, что он нарушал оформление ветеринарно-сопроводительных документов. При этом продукция отправлялась в социально-значимые учреждения и в торговые сети региона.

Фальсифицированные рыбные консервы из Крыма нашли в Свердловской области
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Автомобилист хотел свернуть на улицу Джамбула в Нижнем Тагиле, но улетел в канаву. По словам очевидцев, на месте не было ни полиции, ни скорой помощи. При этом машину оперативно вытащили из канавы.

На улице Джамбула в Нижнем Тагиле машина упала в канаву
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На рабочей неделе 24-28 апреля в Нижнем Тагиле ожидаются дожди, солнечная погода и ветер с порывами до 15 метров в секунду. При этом в дневное время будет примерно +14 градусов тепла и ветер, скорость которого может достигнуть в среднем 10 метров в секунду.

Тепло, дожди и ветреная погода ожидаются в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
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Чиновницы подрались во время обеда в Североуральске. Это произошло из-за внеплановой задачи. В результате ведущий специалист отдела архитектуры Марина Н. обращалась за медпомощью и ей назначили больничный на 65 дней.

Чиновницы подрались из-за внеплановой задачи в Североуральске
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