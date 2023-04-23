На рабочей неделе 24-28 апреля в Нижнем Тагиле ожидаются дожди, солнечная погода и ветер с порывами до 15 метров в секунду. При этом в дневное время будет примерно +14 градусов тепла и ветер, скорость которого может достигнуть в среднем 10 метров в секунду.