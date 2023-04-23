Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
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Updated Сегодня, 15:37
Тагильчанка нашла пятерых щенков породы хаски под сараем на садовом участке. Теперь им нужно найти дом, или они умрут, уверена женщина. Она сказала, что собак нашла в ванночке под сараем в субботу 22 апреля.
Россельхознадзор Свердловской области нашел нарушения в документации крупного поставщика рыбной продукции из Крыма. Выяснилось, что он нарушал оформление ветеринарно-сопроводительных документов. При этом продукция отправлялась в социально-значимые учреждения и в торговые сети региона.
Автомобилист хотел свернуть на улицу Джамбула в Нижнем Тагиле, но улетел в канаву. По словам очевидцев, на месте не было ни полиции, ни скорой помощи. При этом машину оперативно вытащили из канавы.
На рабочей неделе 24-28 апреля в Нижнем Тагиле ожидаются дожди, солнечная погода и ветер с порывами до 15 метров в секунду. При этом в дневное время будет примерно +14 градусов тепла и ветер, скорость которого может достигнуть в среднем 10 метров в секунду.
Чиновницы подрались во время обеда в Североуральске. Это произошло из-за внеплановой задачи. В результате ведущий специалист отдела архитектуры Марина Н. обращалась за медпомощью и ей назначили больничный на 65 дней.