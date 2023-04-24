Что будут делать россияне на пенсии: воспитывать детей или заниматься хобби

А что же тогда намерены делать на пенсии россияне? 26% опрошенных хотят путешествовать, еще 15% (при возможности не работать) будут заниматься дачей и огородом. Еще 13% россиян посвятят жизнь любимому делу. 12% хотели бы жить в свое удовольствие. Внукам себя посвятят лишь 5% опрошенных. Такой же процент россиян будут на пенсии заниматься спортом. 3% респондентов уделят внимание здоровью, а 1% будет ходить в театры, музеи и на экскурсии.