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Published Сегодня, 15:05

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Что будут делать россияне на пенсии: воспитывать детей или заниматься хобби

24 апреля 2023, 15:05
Фото: 1MI
Россияне, задумываясь о своем пенсионном возрасте, все меньше хотят воспитывать внуков и работать. Среди приоритетов — путешествия и хобби.

В опросе, проведенном социологами SuperJob, поучаствовали 2000 будущих пенсионеров. Это люди от 45 лет из всех округов России. Одним из условия участия являлась их экономическая активность.

Так, задумываясь о пенсии, респонденты вдвое реже (по сравнению с опросом 2021 года) стали думать о времяпрепровождении с внуками. Также сократилось число тех, кто намерен после наступления старости работать. 

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А что же тогда намерены делать на пенсии россияне? 26% опрошенных хотят путешествовать, еще 15% (при возможности не работать) будут заниматься дачей и огородом. Еще 13% россиян посвятят жизнь любимому делу. 12% хотели бы жить в свое удовольствие. Внукам себя посвятят лишь 5% опрошенных. Такой же процент россиян будут на пенсии заниматься спортом. 3% респондентов уделят внимание здоровью, а 1% будет ходить в театры, музеи и на экскурсии.

Интересно, что о путешествиях и воспитании внуков больше мечтают женщины (7% против 4%). А вот трудиться до старости, наоборот, готовы в основном мужчины (16% против 8%). 

Каждый десятый опрошенный намерен заниматься саморазвитием, благотворительностью, написанием литературных произведений, ремонтом и бизнесом. 13% жителей России все же продолжат работать, даже в случае достаточного количества средств на достойную жизнь. Это те, кто не представляет себя без работы. 

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