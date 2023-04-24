Shaman и Владимир Пресняков выступят в Екатеринбурге в честь Дня Победы

Творчество певца Shaman в настоящее время подвергается критике: его обвиняют в мнимом патриотизме и хайпе на теме СВО. В одной из екатеринбургских школ ученикам задали учить песню российского исполнителя «Я русский». Такое домашнее задание вызвало широкое обсуждение в соцсетях и СМИ.