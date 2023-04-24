Shaman и Владимир Пресняков выступят в Екатеринбурге в честь Дня Победы

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
Одной из приглашенных звезд стал Shaman, прославившийся с началом СВО, когда стал исполнять патриотические композиции. Об этом e1.ru сообщили в Фонде святой Екатерины.
Помимо этого, на сцене в Историческом сквере Екатеринбурга выступит Владимир Пресняков вместе с супругой Натальей Подольской. Пресняков, добавим, — уроженец Свердловска.
Начало концертной программы запланировано на 18:30 часов 9 мая в столице Урала.
Творчество певца Shaman в настоящее время подвергается критике: его обвиняют в мнимом патриотизме и хайпе на теме СВО. В одной из екатеринбургских школ ученикам задали учить песню российского исполнителя «Я русский». Такое домашнее задание вызвало широкое обсуждение в соцсетях и СМИ.
Ранее TagilCity.ru опросил свердловских и тагильских випов на тему, стоит ли праздновать День Победы в 2023 году и говорить в этот день об участниках специальной военной операции. Мнения чиновников, депутатов практически не разошлись.