TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Изображение материала

Волонтеры из Свердловской области передали бронетехнику бойцам на СВО

24 апреля 2023, 08:42
Фото: 1MI
Волонтеры из Свердловской области на личные средства купили и передали две бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ) для военнослужащих на спецоперации.

Обе единицы техники приобрели на пожертвования, собранные жителями Свердловской области. Один из техников подразделения ВС РФ пояснил, что БРДМ исправны, однако над ними надо немного поработать, чтобы машины были готовы к бою.

По словам Яна Ганина, советника врио главы ДНР Дениса Пушилина, военнослужащие всегда рады таким подаркам. На фронте любые автомобили и квадрокоптеры являются расходными материалами, пишет РИА «Новости».

Напомним, в марте 2023 года администрация Нижнего Тагила подарила для нужд СВО автомобиль УАЗ «Союзу десантников».

Мэрия Нижнего Тагила подарила «Союзу десантников» УАЗ для поездки на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Мобилизованные тагильчане поблагодарили волонтеров за гуманитарную помощьДобровольцы из Нижнего Тагила передали носилки и печи участникам спецоперацииВетеран боевых действий из Свердловской области погиб на СВО
#Волонтеры#Бронетехника#Общество#Операция на Украине#Свердловская область#Евгения Сафина
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: авария на ЕВРАЗе, превышение выбросов и поджоги травы
Сегодня, 08:05
Семь тонн зараженных паразитами киви из Ирана найдены в Свердловской области
Вчера, 05:22
Садоводы выкинули пятерых щенков породы хаски в саду под Нижним Тагилом
Вчера, 07:29
Shaman и Владимир Пресняков выступят в Екатеринбурге в честь Дня Победы
Сегодня, 05:52
У сотрудницы пекарни в Нижнем Тагиле затянуло руку в тестомесильную машину
Сегодня, 04:31
Чиновницы подрались из-за внеплановой задачи в Североуральске
22 апреля 08:00