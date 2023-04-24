Волонтеры из Свердловской области передали бронетехнику бойцам на СВО

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
Обе единицы техники приобрели на пожертвования, собранные жителями Свердловской области. Один из техников подразделения ВС РФ пояснил, что БРДМ исправны, однако над ними надо немного поработать, чтобы машины были готовы к бою.
По словам Яна Ганина, советника врио главы ДНР Дениса Пушилина, военнослужащие всегда рады таким подаркам. На фронте любые автомобили и квадрокоптеры являются расходными материалами, пишет РИА «Новости».
Напомним, в марте 2023 года администрация Нижнего Тагила подарила для нужд СВО автомобиль УАЗ «Союзу десантников».