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РЭО: Фосфогипс в рамках ЭЗЦ направят на строительство автодорог

2 мая 2023, 12:03
Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) и Российский экологический оператор (РЭО) договорились оказывать содействие применению продуктов, образуемых при производстве удобрений, в экономике. Для этого стороны заключили соглашение.

В процессе производства минеральных удобрений образуется фосфогипс, который можно использовать в качестве материала в строительстве, жилищно-коммунальной сфере, агропромышленном секторе и иных отраслях, пишет gorod55.ru.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев пояснил, что заключенное между РЭО и РАПУ соглашение направлено на исполнение программ по применению вторсырья в разных отраслях и федерального проекта по формированию в стране экономики замкнутого цикла.

Отмечается, что у нас в стране фосфогипс используется как удобрение. Также из этого продукта изготавливают строительные материалы. Сейчас производители дорожного полотна используют фосфогипс в качестве инновационного материала при строительстве автодорог. Такие дороги отличаются высокой устойчивостью даже к самым сложным климатическим условиям. Более двенадцати тонн фосфогипса образовалось в отечественном производстве за 2021 год. Из них 3,2 миллиона тонн было направлено на утилизацию.

Сейчас перед отечественными предприятиями стоит задача достичь максимального использования и переработки вторсырья в производстве. Об этом заявил исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов. Он отметил, что сотрудничество с РЭО позволит ассоциации осуществить многие задачи, связанные с ростом доли утилизации вторичных ресурсов.

В то же время директор по технологиям ППК «РЭО» Олег Шияновский обратил внимание, что соглашение предполагает проработку возможности использования финансовых инструментов компании с целью привлечения финансирования, необходимого для развития инфраструктуры применения фосфогипса согласно действующим нормативно-правовым актам.

Напомним, что российские власти утвердили программу «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве» в 2022 году. В рамках программы были установлены показатели по доле вторичного сырья, которое должно быть использовано в производстве: 15% - к 2024 году и 34% - к 2030 году.

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