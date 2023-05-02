РЭО: Фосфогипс в рамках ЭЗЦ направят на строительство автодорог

Отмечается, что у нас в стране фосфогипс используется как удобрение. Также из этого продукта изготавливают строительные материалы. Сейчас производители дорожного полотна используют фосфогипс в качестве инновационного материала при строительстве автодорог. Такие дороги отличаются высокой устойчивостью даже к самым сложным климатическим условиям. Более двенадцати тонн фосфогипса образовалось в отечественном производстве за 2021 год. Из них 3,2 миллиона тонн было направлено на утилизацию.