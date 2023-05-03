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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Великобритания не пригласила на коронацию Карла III Россию и Беларусь

3 мая 2023, 08:23
Ряд стран, включая Россию и Белоруссию, не получили приглашение на коронацию Карла III, которая состоится в Великобритании 6 мая в Лондоне.

По данным агентства Reuters, приглашения не получили также Афганистан, Венесуэла, Иран и Сирия, пишет 360tv.ru. Британия пригласила глав всех государств, с которыми она имеет дипломатические отношения. Всего на церемонии будет присутствовать более 2,2 тысячи человек из более чем 200 стран, включая членов королевской семьи, глав государств, генерал-губернаторов стран Содружества, лордов-наместников короля в крупных административных единицах, известных личностей, представителей церквей, общественных и благотворительных организаций. В церемонии коронации также примет участие первая леди США Джилл Байден, в то время как ее отсутствие на мероприятии назвали "ударом в спину".

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