Великобритания не пригласила на коронацию Карла III Россию и Беларусь

По данным агентства Reuters, приглашения не получили также Афганистан, Венесуэла, Иран и Сирия, пишет 360tv.ru. Британия пригласила глав всех государств, с которыми она имеет дипломатические отношения. Всего на церемонии будет присутствовать более 2,2 тысячи человек из более чем 200 стран, включая членов королевской семьи, глав государств, генерал-губернаторов стран Содружества, лордов-наместников короля в крупных административных единицах, известных личностей, представителей церквей, общественных и благотворительных организаций. В церемонии коронации также примет участие первая леди США Джилл Байден, в то время как ее отсутствие на мероприятии назвали "ударом в спину".