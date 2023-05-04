Глава РЭО Буцаев: В 2023 году проведут облёты свыше 100 полигонов для ТКО

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В 2022 году благодаря беспилотникам на российских полигонах зафиксировали свыше трех тысяч нарушений, заявил руководитель РЭО Денис Буцаев, пишет 56orb.ru.
«Продолжаем реализацию проекта по облету полигонов дронами, оборудованными средствами лазерного сканирования, - сообщил глава РЭО. - Основная цель проекта - определить остаточную вместимость объектов размещения, а значит, и оставшийся срок службы объектов».
Заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин проинформировал в свою очередь о том, что в минувшем году проект был реализован в 62 российских субъектах. Беспилотники облетели почти 500 полигонов, фигурирующих в федеральной схеме по обращению с ТКО. Цифровые двойники появились в итоге более чем у 50 процентов объектов.
Стартовавшим в конце весны 2022 года проектом РЭО предусмотрено проведение воздушно-лазерного сканирования российских полигонов с дальнейшим созданием их 3D-моделей. Кроме того, специалисты определяют остаточную вместимость. Измерения беспилотник делает с помощью лидара, это специальный прибор, предназначенный для мобильного лазерного сканирования.
Данные беспилотников ложатся в основу выстраивания облака точек с накладыванием текстуры, а затем осуществляется привязка проектной документации. В итоге у полигонов появляются цифровые двойники, заключили официальные представители РЭО.