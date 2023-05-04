Глава РЭО Буцаев: В 2023 году проведут облёты свыше 100 полигонов для ТКО

Заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин проинформировал в свою очередь о том, что в минувшем году проект был реализован в 62 российских субъектах. Беспилотники облетели почти 500 полигонов, фигурирующих в федеральной схеме по обращению с ТКО. Цифровые двойники появились в итоге более чем у 50 процентов объектов.