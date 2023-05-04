Глава РЭО Денис Буцаев занял должность завкафедрой в РЭУ им. Плеханова

По словам Буцаева, кафедра будет выпускать новых отраслевых специалистов по программам магистратуры (ESG и „Зеленая экономика“). При этом сотрудникам компаний и организаций предоставят возможности для повышения профессиональной квалификации по программам дополнительного профобразования, которые были разработаны в партнёрстве с РЭО.