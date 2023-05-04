Глава РЭО Денис Буцаев занял должность завкафедрой в РЭУ им. Плеханова

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
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Updated Сегодня, 09:38
Базовая кафедра будет специализироваться на подготовке высококвалифицированных специалистов в рамках реализации программы, ориентированной на переход страны к экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ), констатировал глава РЭО, пишет inkazan.ru.
По словам Буцаева, кафедра будет выпускать новых отраслевых специалистов по программам магистратуры (ESG и „Зеленая экономика“). При этом сотрудникам компаний и организаций предоставят возможности для повышения профессиональной квалификации по программам дополнительного профобразования, которые были разработаны в партнёрстве с РЭО.
Буцаев сообщил, что базовая кафедра также будет вести научно-исследовательскую деятельность по таким важным направлениям, как ЭЗЦ и обращение с отходами.
«Нашей отрасли необходимы высококвалифицированные кадры, и я благодарю РЭУ им. Г. В. Плеханова и лично ректора Ивана Васильевича Лобанова за предоставленную возможность стать полноценным участником работы в этом направлении», — заявил Буцаев.
По программам дополнительного профобразования и магистратуры ежегодно будут обучать не менее 500 специалистов, уточнил он.
Сегодня, 4 мая, – день магистерской программы “ESG-трансформация предприятий”. Мероприятие направлено на то, чтобы все желающие узнали о деталях поступления и обучения по программе магистратуры.
РЭУ им. Плеханова – один из двух десятков вузов, работающих в созданном РЭО консорциуме по научно-методологическому обеспечению перехода России на ЭЗЦ. В его состав входят также ведущие игроки и предприятия отрасли обращения с отходами.