Сессия «Экономический потенциал СКФО» стала центральной на КИВ

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Открывая заседание, зампредседателя Правительства РФ Александр Новак отметил, что выставка привлекла множество участников, и подчеркнул, что Кавказ - это благоприятная территория для привлечения инвестиций и социально-экономического развития, пишет newstracker.ru.
Во время пленарной сессии спикеры неоднократно подчеркивали важность СКФО как главной транспортной артерии страны, а также отмечали отличную динамику развития сельского хозяйства, туризма, промышленного производства и других отраслей. Максим Решетников, министр экономического развития РФ, отметил, что в настоящее время в Северо-Кавказском федеральном округе используются как общефедеральные инструменты, так и специфические дополнительные механизмы, созданные для региона на базе программ развития и институтов развития.
Один из таких инструментов - корпорация “Кавказ.РФ”, которая может оказывать поддержку как долевым, так и долговым финансированием. Практически все крупные проекты в СКФО на сегодняшний день поддерживаются “Кавказ.РФ”.
Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко говорил о развитии инфраструктуры как о ключевом условии раскрытия туристического потенциала Северного Кавказа и повышения качества жизни в регионе. Чтобы дополнительно стимулировать создание новых комфортных микрорайонов и повысить привлекательность городов, в рамках программы инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ готов направить в Северо-Кавказский федеральный округ 50 млрд рублей, заявил Виталий Мутко.