TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Повар рассказал о выборе режима жарки шашлыка

5 мая 2023, 10:30
Если шашлык приготовлен неправильно, он может нанести вред здоровью. Шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков советует жарить мясо на тлеющих углях, чтобы минимизировать количество канцерогенов и холестерина.

В беседе с журналистом NEWS.ru Крюков напомнил, что приготовленное на сильном огне мясо содержит большое количество холестерина и канцерогенных веществ. Если же шашлык жарится на тлеющих углях (томится), то уровень вредных вещей значительно снижается.

Шеф-повар отметил, что средняя порция шашлыка составляет 150-200 граммов.Также он рассказал, что жареное мясо лучше употреблять раз или два в неделю и не чаще.

Ранее Крюков дал совет по выбору мяса для шашлыка. По его словам, лучше брать его охлаждённым, так проще проконтролировать качество мяса.





Подпишитесь
«В Бызово скрыли реальную причину пожара»: работник УВЗ о сгоревшей под Тагилом даче
Сегодня, 04:15
Студенты, лоббисты и другие. Кто заявился на праймериз ЕР в Гордуму Екатеринбурга
Вчера, 12:35
Топ-5 Telegram-каналов чиновников в Свердловской области
Вчера, 06:31
Жители Черноисточинска двое суток тушили пожар из-за подожженной в бочке травы
Сегодня, 07:32
Еще один садовод оштрафован под Нижним Тагилом за разведение огня при особом режиме
Вчера, 16:00
Третий день подряд в воздухе Нижнего Тагила превышает норму диоксид азота
Сегодня, 05:22