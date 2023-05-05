Повар рассказал о выборе режима жарки шашлыка

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В беседе с журналистом NEWS.ru Крюков напомнил, что приготовленное на сильном огне мясо содержит большое количество холестерина и канцерогенных веществ. Если же шашлык жарится на тлеющих углях (томится), то уровень вредных вещей значительно снижается.
Шеф-повар отметил, что средняя порция шашлыка составляет 150-200 граммов.Также он рассказал, что жареное мясо лучше употреблять раз или два в неделю и не чаще.
Ранее Крюков дал совет по выбору мяса для шашлыка. По его словам, лучше брать его охлаждённым, так проще проконтролировать качество мяса.