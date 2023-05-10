Буцаев рассказал о конвертере кодов товаров и отходов

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
После принятия проекта закона, направленного на реформу расширенной ответственности производителей (РОП), конвертер утвердят Минпромторг и Минприроды России совместным приказом, пишет mkset.ru.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, разработкой конвертера занялись “в развитие положений законопроекта о расширенной ответственности производителей”. Он станет простым инструментом для производителей, которые смогут легко понять, какой им нужен утилизатор, благодаря пониманию, какие товары произведены или ввезены. Для утилизаторов, в свою очередь, инструмент будет полезен тем, что позволит легко определить, кому предложить услуги. Денис Буцаев отметил, что конвертер позволит исключить вопросы о том, что есть продукция, получаемая в результате утилизации, а также о том, что должно быть произведено в результате утилизации.
Также Буцаев отметил, что конвертер и проект закона о расширенной ответственности производителей помогут исключить для производителей и импортеров возможность закрывать ответственность в рамках РОП путем переработки отходов от использования продукции, которая производилась из материалов, отличных от представленных на рынке. К примеру, больше не будет возможности изготавливать упаковку из вспененного полиэтилена и отчитываться ПЭТ-бутылкой.
Для удобства использования конвертера специалисты разработали информационный модуль, который уже можно изучить на сайте. Директор по устойчивому развитию ППК РЭО Игорь Забралов рассказал, что конвертер включает свыше пятнадцати тысяч позиций. Каждому товару присваивается код на основе ОКПД и Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД). Отходам присваиваются коды на основе ФККО. Модуль в автоматическом режиме отражает переход от кода ОКПД к коду ФККО в результате утраты товаром потребительских свойств, а после этого — к коду нового товара по ОКПД после переработки. На данный момент важность имеет получение от отрасли обратной связи. Впоследствии межведомственным приказом будут утверждены перечни по соотнесению кодов.