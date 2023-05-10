Буцаев рассказал о конвертере кодов товаров и отходов

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, разработкой конвертера занялись “в развитие положений законопроекта о расширенной ответственности производителей”. Он станет простым инструментом для производителей, которые смогут легко понять, какой им нужен утилизатор, благодаря пониманию, какие товары произведены или ввезены. Для утилизаторов, в свою очередь, инструмент будет полезен тем, что позволит легко определить, кому предложить услуги. Денис Буцаев отметил, что конвертер позволит исключить вопросы о том, что есть продукция, получаемая в результате утилизации, а также о том, что должно быть произведено в результате утилизации.