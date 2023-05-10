В Екатеринбурге прекратят выдачу шенгенских виз

Напомним, что Россия и ФРГ произвели взаимную высылку послов из стран. На этом фоне, представительства прекращают работу, и остаётся только одна функционирующая структура — посольство в Москве. Начиная с 1 июня, именно там будет проходить рассмотрение всех анкет на выдачу виз.