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В Екатеринбурге прекратят выдачу шенгенских виз

10 мая 2023, 16:27
Фото: 1MI
Филиалы генеральных консульств Германии в таких крупных городах, как: Екатеринбург, Санкт-Петербург, Калининград и Новосибирск официально объявили о своем закрытии с 31 мая.

То есть в этих городах с 1 июня будет невозможно подать заявление на оформление туристической визы Шенген.

Напомним, что Россия и ФРГ произвели взаимную высылку послов из стран. На этом фоне, представительства прекращают работу, и остаётся только одна функционирующая структура — посольство в Москве. Начиная с 1 июня, именно там будет проходить рассмотрение всех анкет на выдачу виз.

По информации ТАСС, официальные партнеры посольства ФРГ — визовые центры «VisaMetric» не закроются и продолжат осуществлять свою деятельность по визовой поддержке граждан. Но теперь потребуется больше времени на оформление из-за того, что документы почтой будут пересылаться в Москву.

#Ирина Кирилова#Виза#Шенгенская виза#Общество#Екатеринбург
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