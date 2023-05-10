В Екатеринбурге прекратят выдачу шенгенских виз

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
То есть в этих городах с 1 июня будет невозможно подать заявление на оформление туристической визы Шенген.
Напомним, что Россия и ФРГ произвели взаимную высылку послов из стран. На этом фоне, представительства прекращают работу, и остаётся только одна функционирующая структура — посольство в Москве. Начиная с 1 июня, именно там будет проходить рассмотрение всех анкет на выдачу виз.
По информации ТАСС, официальные партнеры посольства ФРГ — визовые центры «VisaMetric» не закроются и продолжат осуществлять свою деятельность по визовой поддержке граждан. Но теперь потребуется больше времени на оформление из-за того, что документы почтой будут пересылаться в Москву.