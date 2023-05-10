В РЭО объявили даты мероприятий на НМЭК-2023

Отмечается, что для ППК “РЭО” ключевой задачей является создание комплексной системы обращения с ТКО в Российской Федерации. По национальному проекту “Экология” это нужно для снижения объема захораниваемых на мусорных полигонах отходов с целью снижения экологической нагрузки на население. Так, к 2023 году в РФ должно сортироваться сто процентов отходов, а количество захораниваемых на полигонах ТКО сократится на пятьдесят процентов. Если не построить экономику замкнутого цикла, достигнуть таких показателей будет невозможно.