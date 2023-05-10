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В РЭО объявили даты мероприятий на НМЭК-2023

10 мая 2023, 12:44
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал об экопросветительской программе мероприятий, которые пройдут в рамках Невского международного экологического конгресса (НМЭК) в 2023 году с 25 по 27 мая при поддержке Минприроды Российской Федерации.

Издание gorod55.ru пишет, что Буцаев рассказал о показе документального фильма об экономике замкнутого цикла, который снимался совместно с Первым каналом. Также в рамках Невского международного экологического конгресса в 2023 году проведут показ мод — апсайклинг-коллекции (одежда из вторичного сырья) и выставку, которая посвящена экологии и отходам, - ее организация осуществляется совместно с галереей «Триумф», будет работать мастерская переработки “Зеленый фургон”. В пятидесяти российских регионах проведут субботники “Убери за собой”. Кроме этого, в Санкт-Петербурге в ходе всероссийской акции “Выбираю чистый воздух” состоится экозабег.

Также в рамках мероприятия состоится экофестиваль, организованный Минкультуры Российской Федерации. Он пройдет при поддержке компании “Российский экологический оператор”, сети СПб ГБУК «ПЕТЕРБУРГ-КИНО», Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Проведение показов намечено с двадцатого по двадцать третье мая текущего года в кинотеатрах «Родина», «Дружба», «Фильмофонд», «Заневский», «Уран», «Восход».

PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко добавил, что проводимые РЭО экопросветительские мероприятия позволяют людям ближе ознакомиться с отраслью обращения с твердыми коммунальными отходами, а также лучше узнать об экономике замкнутого цикла. По его словам, будет интересно.

Отмечается, что для ППК “РЭО” ключевой задачей является создание комплексной системы обращения с ТКО в Российской Федерации. По национальному проекту “Экология” это нужно для снижения объема захораниваемых на мусорных полигонах отходов с целью снижения экологической нагрузки на население. Так, к 2023 году в РФ должно сортироваться сто процентов отходов, а количество захораниваемых на полигонах ТКО сократится на пятьдесят процентов. Если не построить экономику замкнутого цикла, достигнуть таких показателей будет невозможно.

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