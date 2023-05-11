Денис Сафин рассказал о поддержке "Уральской Стали" Новотроицка в Оренбуржье

Кроме этого, “Уральская Сталь” реализует несколько программ вместе со среднеспециальными и высшими учебными заведениями для привлечения специалистов и удержания сотрудников. Так, компания выплачивает учащимся Новотроицкого филиала МИСИС именные стипендии, организует их участие в производственно-образовательных группах и вплоть до 2030 года гарантирует занятость. В рамках реализации федерального проекта “Профессионалитет” в прошлом году для предприятия подготовили сто специалистов, в текущем году планируется подготовка ста пятидесяти специалистов.