Денис Сафин рассказал о поддержке "Уральской Стали" Новотроицка в Оренбуржье

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Издание Эксперт пишет, что, по словам Дениса Сафина, градообразующим предприятиям необходимо не допускать утечки специалистов. Для этого комбинат “Уральская Сталь” планирует крупные инвестиции в модернизацию производственных мощностей и улучшение условий труда для сотрудников, а также в развитие городской среды.
Глава комбината “Уральская Сталь” отметил, что компания с 2021 года вкладывает и планирует вложить до конца текущего года в проекты по развитию Новотроицка 970 миллионов рублей. В том числе предприятие направит средства на грантовую поддержку инициатив, имеющих общественную значимость, благоустройство города, а также реконструкцию объектов социальной инфраструктуры.
“Более 1 млрд рублей за этот же срок составят инвестиции в оздоровление работников предприятия и членов их семей, ветеранов комбината – санаторно-курортное лечение, путевки в детские летние оздоровительные лагеря, профилактические осмотры на предприятии. В будущем финансовое благополучие металлургов не останется без внимания, и зарплаты будут индексироваться в размере 10% каждый год”, - рассказал Денис Сафин.
Кроме этого, “Уральская Сталь” реализует несколько программ вместе со среднеспециальными и высшими учебными заведениями для привлечения специалистов и удержания сотрудников. Так, компания выплачивает учащимся Новотроицкого филиала МИСИС именные стипендии, организует их участие в производственно-образовательных группах и вплоть до 2030 года гарантирует занятость. В рамках реализации федерального проекта “Профессионалитет” в прошлом году для предприятия подготовили сто специалистов, в текущем году планируется подготовка ста пятидесяти специалистов.
Профессионально-ориентационные мероприятия в городе Новотроицке начинаются у школьников с седьмого класса. Для этого комбинат каждый год выделяет свыше восьмидесяти миллионов рублей.
По словам главы отдела архитектуры студии Артемия Лебедева Максима Смирнова, окружающая среда формирует отношение к месту, где мы живем, и в Новотроицке есть места, где можно реализовать самые креативные идеи.
Смирнов отметил, что модернизация старых зданий с использованием цветовых решений позволяет значительно поменять облик города, и добавил, что архитектурное бюро готово помогать “Уральской Стали” в развитии Новотроицка.