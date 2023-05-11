Темой выездной сессии ПМЭФ-2023 в ОАЭ стала проблема экономического роста

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Мероприятие прошло под темой «Россия – Ближний Восток: сотрудничество во имя экономического роста и благосостояния людей». В процессе обсуждения речь зашла об особенностях туристического потока между странами, неотъемлемой частью которого давно стали финансовые потоки, бизнес-миссии, научные и образовательные обмены, кросс-культурные проекты. Об этом пишет ТАСС.
«Россия была и остается надежным партнером ОАЭ, открытой экономикой. Трансформация международного сотрудничества – одна из приоритетных задач в условиях санкций», – сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он также указал, что поддержание многопланового взаимовыгодного сотрудничества с государствами Ближнего Востока и Северной Африки входит в число приоритетов международной политики России.
Возможности ПМЭФ как площадки для рассмотрения проблем глобальной экономики не только будут содействовать максимальному раскрытию потенциала Объединенных Арабских Эмиратов как крупного стратегического хаба, но и дадут дополнительный стимул развитию двусторонних отношений между странами. Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев в своем выступлении в рамках сессии подчеркнул, что намеченное в этом году участие Эмиратов в ПМЭФ в роли гостя предполагает не только солидную деловую программу, но и полномасштабную презентацию этой страны с ее культурой, традициями, инвестиционным потенциалом на важной международной площадке. Также Стуглев добавил, что участие Эмиратов в ПМЭФ на время проведения форума обогатит деловую и культурную жизнь Санкт-Петербурга.
Визит Фонда Росконгресс в ОАЭ не ограничился организацией сессии, но и совместно с университетом «Синергия» обеспечил координацию полноценной бизнес-миссии.
Проведение Петербургского международного экономического форума на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге намечено на период с 14 по 17 июня 2023 года.
Медиахолдинг 1MI взял на себя роль информационного партнёра ПМЭФ-2023.