Темой выездной сессии ПМЭФ-2023 в ОАЭ стала проблема экономического роста

Возможности ПМЭФ как площадки для рассмотрения проблем глобальной экономики не только будут содействовать максимальному раскрытию потенциала Объединенных Арабских Эмиратов как крупного стратегического хаба, но и дадут дополнительный стимул развитию двусторонних отношений между странами. Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев в своем выступлении в рамках сессии подчеркнул, что намеченное в этом году участие Эмиратов в ПМЭФ в роли гостя предполагает не только солидную деловую программу, но и полномасштабную презентацию этой страны с ее культурой, традициями, инвестиционным потенциалом на важной международной площадке. Также Стуглев добавил, что участие Эмиратов в ПМЭФ на время проведения форума обогатит деловую и культурную жизнь Санкт-Петербурга.