В РЭО назвали регионы-лидеры по продаже вторичного сырья в ПФО

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
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Updated Сегодня, 13:10
В тройку лидеров по сумме выставленных лотов вошли Удмуртия, Нижегородская и Саратовская области. Издание udm-info.ru пишет, что о лидерах Приволжского федерального округа по размещению лотов на ЭТП рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, Удмуртия, Нижегородская и Саратовская области выставили на ЭТП лоты на общую сумму свыше двадцати четырех миллионов рублей. Также глава РЭО напомнил, что электронная торговая площадка разрабатывалась в качестве инструмента для реализации вторичных ресурсов и сырья, а также для исполнения участниками отрасли расширенной ответственности производителей. По словам Буцаева, ЭТП полностью соответствует принципам экономики замкнутого цикла.
В общей сложности четырнадцать регионов ПФО выставили на ЭТП шестьдесят шесть лотов - их сумма составила 50 109 751 рубль. При этом девятнадцать лотов разместила Удмуртия на сумму почти четырнадцать миллионов рублей, восемнадцать лотов - Саратовская область на сумму семь миллионов двести сорок тысяч рублей, и двенадцать лотов разместила Нижегородская область - их сумма составила два миллиона восемьсот шесть с половиной тысяч рублей.
Руководитель проекта ЭТП ППК “Российский экологический оператор” Заур Абдурахимов отметил, что уже восемьсот пятьдесят компаний воспользовались электронной торговой площадкой и разместили на ней лоты на сумму порядка восьмисот миллионов рублей. При этом услуга по исполнению расширенной ответственности производителей стала пользоваться спросом, а сделки по купле-продаже вторичного сырья заключаются в активном режиме. Также Абдурахимов сообщил, что в Российском экологическом операторе работают над повышением качества работы ЭТП и призывают компании пройти опрос. За прохождение опроса им на месяц будет предоставлена услуга “Личный брокер” на безвозмездной основе.
Для прохождения опроса нужно зарегистрироваться на площадке.
Электронная торговая площадка, которая создавалась при поддержке ППК “Российский экологический оператор”, начала работать в сентябре прошлого года. На ней представлено вторичное сырье и ресурсы, которые можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке отходов, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Работа ЭТП способствует достижению целей федерального проекта "Экономика замкнутого цикла".