В РЭО назвали регионы-лидеры по продаже вторичного сырья в ПФО

В общей сложности четырнадцать регионов ПФО выставили на ЭТП шестьдесят шесть лотов - их сумма составила 50 109 751 рубль. При этом девятнадцать лотов разместила Удмуртия на сумму почти четырнадцать миллионов рублей, восемнадцать лотов - Саратовская область на сумму семь миллионов двести сорок тысяч рублей, и двенадцать лотов разместила Нижегородская область - их сумма составила два миллиона восемьсот шесть с половиной тысяч рублей.