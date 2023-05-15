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У Панфилова развилась пневмония после инсульта

15 мая 2023, 12:00
Кинорежиссер Глеб Панфилов остается в реанимационном отделении - у него развилась пневмония, с которой борются медики. Об это рассказал журналистам директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

При этом он отметил, что кинорежиссер находится в удовлетворительном состоянии и общается с сыном.

“Состояние удовлетворительное, отвечает на вопросы, общается с сыном, он находится рядом. Сейчас у него развилась пневмония, и врачи борются с этим заболеванием. Пока находится в реанимации”, - цитирует Варшавера NEWS.ru.

Отмечается, что ранее информация о тяжелом состоянии Глеба Панфилова появилась в телеграмм-канале “112”. По информации канала, кинорежиссера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких - у него диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием, пневмонию и тромбоцитоз.

Напомним, одиннадцатого мая стало известно о госпитализации режиссера Глеба Панфилова. Его доставили с геморрагическим инсультом в Одинцовскую областную больницу, затем перевели в московское медицинское учреждение.

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