У Панфилова развилась пневмония после инсульта

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При этом он отметил, что кинорежиссер находится в удовлетворительном состоянии и общается с сыном.
“Состояние удовлетворительное, отвечает на вопросы, общается с сыном, он находится рядом. Сейчас у него развилась пневмония, и врачи борются с этим заболеванием. Пока находится в реанимации”, - цитирует Варшавера NEWS.ru.
Отмечается, что ранее информация о тяжелом состоянии Глеба Панфилова появилась в телеграмм-канале “112”. По информации канала, кинорежиссера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких - у него диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием, пневмонию и тромбоцитоз.
Напомним, одиннадцатого мая стало известно о госпитализации режиссера Глеба Панфилова. Его доставили с геморрагическим инсультом в Одинцовскую областную больницу, затем перевели в московское медицинское учреждение.